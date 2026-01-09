Falleció reconocido actor de La sociedad de los poetas muertos y figura del teatro de Broadway

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un destacado actor que participó en la recordada película La sociedad de los poetas muertos y dejó una huella profunda en el teatro de Broadway.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

La noticia fue confirmada por su familia, quienes informaron que el artista falleció en su residencia ubicada en Rye, Nueva York, a los 93 años de edad.

Según el comunicado, el intérprete murió en su hogar, un lugar muy significativo para él y en el que vivió durante sus últimos años. Su partida marca el final de una carrera artística que se extendió por cerca de siete décadas y que abarcó cine, televisión y, sobre todo, teatro.

¿Quién es el reconocido actor que falleció?

Se trata de John Cunningham, nacido el 22 de junio de 1932 en Auburn, Nueva York, y criado en New Paltz.

Antes de incursionar en el mundo artístico, realizó servicio militar y posteriormente ingresó a la prestigiosa Escuela de Drama de Yale, donde obtuvo una maestría.

Su debut profesional ocurrió incluso antes de contar con un agente. Tras audicionar para el director Moss Hart, logró ingresar a la compañía de My Fair Lady en 1960, con la cual realizó giras nacionales e internacionales. Ese fue el punto de partida de una trayectoria sólida y respetada.

John Cunningham estuvo casado casi 70 años con Carolyn Cotton Cunningham. Le sobreviven sus hijos Christopher, Catherine y Laura; seis nietos y dos bisnietos, quienes destacaron el amor del actor por su hogar y por el teatro.

John Cunningham falleció a los 93 años de edad en New York. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

¿En qué producciones ha participado John Cunningham?

Aunque el público masivo lo recuerda especialmente por su papel como el padre del personaje de Ethan Hawke en La sociedad de los poetas muertos, Cunningham acumuló un amplio abanico de participaciones en producciones de cine.

Actuó en:

Mystic Pizza

School Ties

Six Degrees of Separation (versión cinematográfica)

For Love or Money

Shaft

En paralelo, desarrolló una de las carreras más constantes de Broadway. Participó en los montajes originales o reposiciones de:

Cabaret

1776

Company

Six Degrees of Separation

The Sisters Rosensweig

Titanic

Artículos relacionados Kendall Jenner ¿Kendall Jenner sale del clóset? La modelo aclara los rumores sobre su orientación

En estas producciones interpretó roles de gran peso dramático, convirtiéndose en un referente dentro del teatro neoyorquino. Su última aparición en los escenarios fue en 2012, en el montaje de Painting Churches, cuando ya tenía 80 años, demostrando vigencia, disciplina y pasión por su oficio.

En televisión también tuvo presencia constante durante décadas. Participó en series como Law & Order, The Good Wife, 30 Rock, Damages, Blue Bloods y varias telenovelas en los inicios de su carrera, consolidándose como un actor versátil.

La familia anunció que se realizará un servicio memorial en la Iglesia Presbiteriana de Rye el próximo 17 de enero, con transmisión virtual para quienes no puedan asistir. En lugar de flores, se invitó a realizar donaciones al Entertainment Community Fund, entidad que apoya a trabajadores del entretenimiento.