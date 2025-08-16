Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció Ramón Maddoni: así despidieron al histórico formador de cracks del fútbol

Falleció Ramón Maddoni en Buenos Aires: histórico descubridor y formador de cracks del fútbol argentino recibió emotivos homenajes.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Falleció Ramón Maddoni en Buenos Aires: histórico formador de fútbol
Falleció Ramón Maddoni en Buenos Aires: histórico formador de cracks del fútbol recibió homenajes

Ramón Maddoni, falleció a los 83 años dejando una huella imborrable en el fútbol. Reconocido por descubrir y formar talentos desde la infancia, su labor trascendió clubes y generaciones. Desde su base en el Club Social Parque, en Buenos Aires, Maddoni se convirtió en un referente de la identificación de jóvenes promesas, llevando al profesionalismo a jugadores que hoy son íconos internacionales.

Artículos relacionados

¿Cómo descubría Ramón Maddoni a los futuros cracks?

Su talento comenzaba con simples observaciones: la forma de correr, la técnica al tocar el balón y la actitud en el juego eran suficientes para él. En sus propias palabras, “Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”. Esta mirada permitió que jóvenes como Juan Román Riquelme, Fernando Redondo o Carlos Tévez tuvieran su primer impulso hacia el éxito.

¿Qué legado dejó Ramón Maddoni en los clubes?

Aunque inició su carrera recomendando chicos de manera informal, su ojo clínico pronto fue reconocido por Boca Juniors y Argentinos Juniors. Allí, su labor profesional como formador impulsó a jugadores que más tarde brillaron en ligas europeas y en la Selección Argentina. Entre sus hallazgos más destacados se cuentan Fernando Gago, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Juan Pablo Sorín, quienes en sus redes sociales le dedicaron emotivos mensajes tras su fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Por qué Ramón Maddoni era tan querido por los futbolistas?

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Leandro Paredes recordó con gratitud su influencia tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022: “¡Gracias por todo, maestro! Descansa en paz”. Por su parte, Esteban Cambiasso evocó las palabras que marcaron su formación: “Te exijo porque sé que podés, preocupate el día que no te grite”. Incluso Juan Pablo Sorín destacó los gestos técnicos que aprendió de él, reafirmando que su enseñanza iba más allá de la cancha.

Falleció Ramón Maddoni en Buenos Aires: histórico formador de fútbol
Falleció Ramón Maddoni en Buenos Aires: histórico formador de cracks del fútbol recibió homenajes

¿Cómo influyó Ramón Maddoni en la vida de los jugadores?

Más allá de los títulos o logros deportivos, Maddoni transformó vidas. Su casa fue la cancha y su legado se refleja en la cantidad de futbolistas que hoy destacan en el fútbol mundial. Su mirada y su entrega incansable lo convierten en un verdadero maestro, cuyo recuerdo perdurará en cada jugador que tuvo la fortuna de cruzarse con él.

Artículos relacionados

Ramón Maddoni no solo descubrió talentos, también enseñó a soñar, a trabajar con disciplina y a creer en la magia de una oportunidad. Su historia es un ejemplo de cómo el compromiso puede cambiar vidas y marcar para siempre la historia del deporte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, Mateo Varela, Norma Nivia y Karina García Karina García

Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

Valentino reaccionó sin filtró sobre las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela que habría hecho en contra de Karina García.

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Christian Nodal gana demanda en Colombia y queda libre de pagar 2,5 millones. Ahora busca cobrar conciertos ya realizados.

Mujeres de La casa de los famosos no confían en Yana Karpova La casa de los famosos

Yana Karpova muestra su cambio tras sus recientes intervenciones estéticas

Yana Karpova muestra su cambio tras recientes intervenciones estéticas y deja a sus seguidores impactados con su transformación.

Lo más superlike

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO