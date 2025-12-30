Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció exfutbolista y entrenador junto a tres de sus hijos tras el hundimiento de un barco

El accidente ocurrió durante unas vacaciones familiares en Indonesia; la esposa y una hija sobrevivieron al hundimiento.

Claudia Jaramillo Martínez
Falleció exfutbolista y entrenador junto a tres de sus hijos
Falleció exfutbolista y entrenador junto a tres de sus hijos tras el hundimiento de un barco.

Una tragedia sacudió al mundo del fútbol luego de que un exfutbolista y entrenador perdiera la vida junto a tres de sus hijos tras el hundimiento de una embarcación turística en Indonesia.

El accidente ocurrió mientras la familia se encontraba de vacaciones en una zona marítima cercana al Parque Nacional de Komodo, un destino frecuentado por turistas internacionales.

El hecho generó conmoción por la magnitud de la pérdida y por las circunstancias en las que ocurrió el naufragio, que dejó además a dos sobrevivientes.

¿Quién fue el exfutbolista y entrenador que falleció en el naufragio?

Se trató de Fernando Martín, exjugador profesional y entrenador del Valencia CF Femenino B, quien falleció a los 44 años junto a tres de sus hijos menores de edad, de 12, 10 y 9 años. Martín era una figura reconocida en el fútbol formativo, valorado por su trabajo con jóvenes talentos y su cercanía con el entorno deportivo.

Su muerte causó un profundo impacto en el fútbol español, donde clubes, federaciones y aficionados expresaron su dolor por la pérdida.

Fernando Martín falleció junto con tres de sus hijos
Fernando Martín falleció junto con tres de sus hijos en Indonesia.

¿Cómo ocurrió el hundimiento del barco en Indonesia?

El accidente se registró cerca de la isla de Padar, cuando la embarcación en la que viajaba la familia presentó fallas mecánicas en medio de condiciones marítimas adversas. El barco volcó y se hundió en cuestión de minutos, lo que dificultó las posibilidades de rescate para quienes quedaron atrapados.

Las autoridades locales confirmaron que el rápido hundimiento fue determinante en el desenlace del suceso.

La esposa del exfutbolista, Andrea Ortuño, y una de sus hijas, de siete años, lograron sobrevivir al accidente. Ambas fueron rescatadas tras caer al mar en el momento del vuelco, al encontrarse en una parte más elevada de la embarcación.

Según relató un familiar cercano a medios internacionales, esta ubicación fue clave para que lograran salir con vida.

Tras el hundimiento, las autoridades indonesias desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó buzos especializados, embarcaciones de rescate y apoyo de la comunidad local. Sin embargo, las condiciones climáticas y la rapidez del naufragio complicaron las labores.

El accidente ocurrió el viernes 26 de diciembre y desde entonces se mantuvieron activos los protocolos de emergencia.

El barco presentó fallas mecánicas
La embarcación en la que se encontraba Fernando Martín y su familia presentó fallas mecánicas.

¿Cómo reaccionó el mundo del fútbol ante la tragedia?

El Valencia CF y el Real Madrid CF emitieron comunicados oficiales expresando su consternación y enviando mensajes de apoyo a la familia. Diversas instituciones deportivas y figuras del fútbol se sumaron a las muestras de solidaridad.

La tragedia provocó una ola de mensajes de condolencia dentro y fuera de España.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia [...] Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, compartió el club.

 

“El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz.”, expresó el club español.

