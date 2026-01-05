Fallece Jayne Trcka, actriz de Scary Movie y referente del fisicoculturismo, a los 62 años

La actriz y fisicoculturista estadounidense Jayne Trcka falleció a los 62 años en San Diego, California. La noticia fue confirmada por la oficina del médico forense del condado, que indicó que la causa de la muerte permanece pendiente de investigación.

El deceso de Trcka generó sorpresa entre sus seguidores y personas cercanas, ya que, según declaraciones de su hijo, no tenía conocimiento de que su madre presentara alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera explicar su fallecimiento.

¿Cómo se confirmó la muerte de la actriz y fisioculturista Jayne Trcka?

De acuerdo con información divulgada por el medio TMZ, el fallecimiento de Jayne Trcka ocurrió el pasado 12 de diciembre en la ciudad de San Diego. La oficina del médico forense del condado confirmó oficialmente su muerte, aunque aclaró que aún no se ha determinado la causa.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo revisión mientras se adelantan los procedimientos correspondientes, incluidos exámenes forenses y la recopilación de información médica relevante.

Según lo reportado por TMZ, fuentes policiales indicaron que una amiga cercana intentó comunicarse con Jayne Trcka en varias ocasiones durante los días previos al hallazgo de su cuerpo. Al no obtener respuesta, la mujer decidió acudir a la vivienda de la actriz para verificar su estado.

Al ingresar al domicilio, la amiga encontró a Trcka inconsciente en la cocina. Tras el hallazgo, se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias. Los equipos de primeros auxilios llegaron al lugar y confirmaron que la actriz ya no presentaba signos vitales.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la causa de muerte?

La oficina del médico forense del condado de San Diego informó que la causa del fallecimiento se encuentra pendiente de investigación. Hasta el momento, no se ha emitido un dictamen oficial que permita esclarecer qué provocó la muerte de la actriz y fisicoculturista.

Por su parte, el hijo de Jayne Trcka manifestó que no tenía conocimiento de que su madre padeciera alguna enfermedad o condición médica que pudiera estar relacionada con su fallecimiento, lo que ha incrementado la incertidumbre alrededor del caso.

¿Quién era Jayne Trcka?

Jayne Trcka fue una figura destacada del fisicoculturismo femenino durante los años ochenta y noventa, etapa considerada clave para el desarrollo de esta disciplina. Nació en febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, y desde temprana edad mostró interés por el deporte.

Durante su juventud practicó gimnasia y distintas actividades atléticas. En 1986 se trasladó al sur de California, donde comenzó a entrenar levantamiento de pesas de manera más intensiva.

A lo largo de su trayectoria, Trcka logró importantes reconocimientos, entre ellos el primer lugar en el Campeonato Estatal de California en 1997.

Además, se posicionó dentro del top 10 en más de veinte competencias, consolidándose como una atleta constante dentro del circuito. En 1998 dejó su empleo en el servicio postal para dedicarse por completo a su carrera deportiva y se certificó como entrenadora personal.

Jayne Trcka fue una fisioculturista y actriz de Scary Movie. (Foto FreePik)

Paralelo a su carrera deportiva, Jayne Trcka incursionó en la actuación. Su debut en el cine se produjo en el año 2000 con la película Scary Movie, donde interpretó a Miss Mann, la profesora de gimnasia del ficticio instituto B.A. Corpse High School.

Posteriormente, realizó apariciones en programas de comedia televisiva como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?, donde se interpretó a sí misma. También participó en producciones como Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y The New Big Ball with Neil Hamburger.

En una etapa más reciente de su vida profesional, Jayne Trcka trabajó como agente inmobiliaria en California. A pesar de haberse alejado del foco mediático, su trayectoria en el fisicoculturismo y su paso por el cine continuaron siendo recordados por seguidores del fitness y del entretenimiento.