Fallece influencer y estrella de reality a los 28 años, días antes de cumplir años

El influencer y estrella de reality Rolling Ray falleció a la edad de 28 años. La noticia fue confirmada por su madre a través de un post desde su cuenta privada.

Su primo también corroboró el fallecimiento y expresó sentirse con el corazón roto tras la noticia.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rolling Ray?

Rolling Ray falleció el miércoles 3 de septiembre de 2025, solo un día antes de cumplir 29 años.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido confirmada.

La causa de muerte de Rolling Ray no ha sido confirmada. (Foto Robin L Marshall / AFP)

Su madre compartió un mensaje en Facebook que se filtró en redes sociales y rápidamente se difundió:

“Es con un corazón pesado decirle a todos que mi hijo Ray Ray ‘imrollingray’ se ha ido a casa para estar con el Señor… Le agradezco a todos los que han llamado o escrito, esto será un camino largo… Por favor oren por nosotros mientras avanzamos para enterrarlo… Solo Dios sabe”, decía el mensaje.

¿Quién era Rolling Ray?

Su verdadero nombre era Raymond Harper. Desde pequeño sufrió un accidente que lo dejó con una discapacidad permanente, por lo que se movilizaba en silla de ruedas.

Rolling Ray fue un rapero conocido por su icónica frase “purrr”. Además de su faceta artística, se destacó como influencer y se convirtió en un referente para la comunidad LGBTQ+ y para personas con discapacidad.

Su fama inició con apariciones en programas como Catfish, Divorce Court y Bobby I Love U, Purrr de Zeus Network. Sin embargo, fue en las redes sociales donde alcanzó su mayor reconocimiento, consolidándose como un ícono de la cultura pop digital.

Se hizo viral en plataformas como Instagram y TikTok por sus videos atrevidos, francos y humorísticos, donde hablaba sobre estilo de vida, relaciones y cultura pop. Él mismo se autodenominó “el chico en silla de ruedas más famoso”, un título que llevó con orgullo mientras construía una enorme base de seguidores.

Rolling Ray fue un rapero conocido por su icónica frase “purrr”. (Foto Robin L Marshall / AFP) (Foto FreePik)

Su impacto también trascendió lo digital: durante las protestas de Black Lives Matter en Washington D. C., sus presentaciones desde su silla de ruedas lo convirtieron en una figura icónica de la escena musical de esa ciudad.

Su vida en silla de ruedas fue parte esencial de su identidad pública, la cual integraba en sus actuaciones y en su contenido.

El camino de Rolling Ray estuvo marcado por retos. En 2021 sufrió un accidente que le provocó graves quemaduras después de que su peluca se incendiara.

Posteriormente, contrajo COVID-19 y enfrentó complicaciones respiratorias, además de otros problemas de salud. Aun así, nunca dejó de compartir su proceso con el público, mostrando un espíritu humorístico y una valentía admirable.