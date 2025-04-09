Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fallece influencer y estrella de reality a los 28 años, días antes de cumplir años

El influencer y rapero murió a los 28 años, un día antes de su cumpleaños. Su madre y primo confirmaron la noticia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Rolling Ray
Fallece influencer y estrella de reality a los 28 años, días antes de cumplir años. (Foto FreePik)

El influencer y estrella de reality Rolling Ray falleció a la edad de 28 años. La noticia fue confirmada por su madre a través de un post desde su cuenta privada.

Artículos relacionados

Su primo también corroboró el fallecimiento y expresó sentirse con el corazón roto tras la noticia.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rolling Ray?

Rolling Ray falleció el miércoles 3 de septiembre de 2025, solo un día antes de cumplir 29 años.
Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido confirmada.

Rolling Ray
La causa de muerte de Rolling Ray no ha sido confirmada. (Foto Robin L Marshall / AFP)

Su madre compartió un mensaje en Facebook que se filtró en redes sociales y rápidamente se difundió:

“Es con un corazón pesado decirle a todos que mi hijo Ray Ray ‘imrollingray’ se ha ido a casa para estar con el Señor… Le agradezco a todos los que han llamado o escrito, esto será un camino largo… Por favor oren por nosotros mientras avanzamos para enterrarlo… Solo Dios sabe”, decía el mensaje.

Artículos relacionados

¿Quién era Rolling Ray?

Su verdadero nombre era Raymond Harper. Desde pequeño sufrió un accidente que lo dejó con una discapacidad permanente, por lo que se movilizaba en silla de ruedas.

Rolling Ray fue un rapero conocido por su icónica frase “purrr”. Además de su faceta artística, se destacó como influencer y se convirtió en un referente para la comunidad LGBTQ+ y para personas con discapacidad.

Su fama inició con apariciones en programas como Catfish, Divorce Court y Bobby I Love U, Purrr de Zeus Network. Sin embargo, fue en las redes sociales donde alcanzó su mayor reconocimiento, consolidándose como un ícono de la cultura pop digital.

Se hizo viral en plataformas como Instagram y TikTok por sus videos atrevidos, francos y humorísticos, donde hablaba sobre estilo de vida, relaciones y cultura pop. Él mismo se autodenominó “el chico en silla de ruedas más famoso”, un título que llevó con orgullo mientras construía una enorme base de seguidores.

Rolling Ray
Rolling Ray fue un rapero conocido por su icónica frase “purrr”. (Foto Robin L Marshall / AFP) (Foto FreePik)

Su impacto también trascendió lo digital: durante las protestas de Black Lives Matter en Washington D. C., sus presentaciones desde su silla de ruedas lo convirtieron en una figura icónica de la escena musical de esa ciudad.

Artículos relacionados

Su vida en silla de ruedas fue parte esencial de su identidad pública, la cual integraba en sus actuaciones y en su contenido.

El camino de Rolling Ray estuvo marcado por retos. En 2021 sufrió un accidente que le provocó graves quemaduras después de que su peluca se incendiara.

Posteriormente, contrajo COVID-19 y enfrentó complicaciones respiratorias, además de otros problemas de salud. Aun así, nunca dejó de compartir su proceso con el público, mostrando un espíritu humorístico y una valentía admirable.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio con bebé de Cintia Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio se mostró con el hijo de Cintia: "Mi primera vez cargando un bebé"

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio enterneció con video del bebé de Cintia.

Dayro Moreno se pronunció tras llegada a la Selección Colombia Talento nacional

Ellas son las mujeres más importantes en la vida de Dayro Moreno, delantero de la selección Colombia

Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia a pocos días de cumplir 40 años y asegura que sus hijas son el motor de su vida personal.

Isabella Ladera Talento nacional

Isabella Ladera sorprende tras revelar la experiencia paranormal que vivió

En redes, Isabella compartió un momento muy angustiante y paranormal que vivió en el pasado y generó varias reacciones.

Lo más superlike

De aprendiz en Milán a emblema global: Giorgio Armani Talento internacional

La muerte de Giorgio Armani y su multimillonaria fortuna: ¿quién se quedará con su legado?

Armani dejó un plan de sucesión que asegura la continuidad de su marca, sus obras benéficas y proyectos empresariales.

Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Lady Gaga Lady Gaga

Fans de Lady Gaga reaccionan al inquietante video grabado en la Isla de las Muñecas

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"