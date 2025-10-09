Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exponen audio de Isabella Ladera previo a filtración de video con Beéle: “quiero destruirlo”

Valentino Lázaro compartió antigua conversación con Isabella Ladera en la que reveló su intención de “destruir” a Beéle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz audio de Isabella Ladera antes del video con Beéle.
Isabella Ladera y Beéle: revelan audio previo al video filtrado con fuerte confesión. (Foto AFP: Sergi Alexander)

Isabella Ladera y Beéle continúan en el ojo del huracán luego de que en la mañana del pasado lunes 8 de septiembre se filtrara un corto audiovisual bastante comprometedor de los dos. Ahora, un audio de la modelo venezolana enviado a Valentino Lázaro apuntaría, según el influenciador, a que ella planeó todo este escándalo.

¿Isabella Ladera organizó la polémica filtración del video con Beéle?

Luego de que el video en cuestión generara tanto revuelo en redes sociales, Valentino Lázaro expuso en Dímelo King que meses atrás, poco después de que finalizara la relación de la pareja, habló con Isabella Ladera, quien en ese entonces se desahogó con él y expresó sus sentimientos de venganza.

Beele e Isabella Ladera
Isabella Ladera calificó la situación como una de las traiciones más crueles que ha vivido. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Según expuso Valentino, la modelo venezolana le expresó sus intenciones de querer “destruir” al cantante y “darle donde más le duele”, palabras que actualmente el influenciador relaciona con todo lo que está sucediendo con el video filtrado.

"Ella tenía todo tan premeditado, que lo primero que hace es, en vez de decir: oigan, me robaron el celular hace dos días, lo primero que dice es: fue Brandon el que filtró el video, soy una víctima en esto”

Así mismo, Lázaro comentó que no podría ser casualidad que luego de que el audio de Isabella vuelve a salir a la luz en medio de la polémica y que el video en cuestión sea justamente cuando Beéle tenía el cabello rosa, mismo tono que usaba durante su relación con Cara.

“Llega ella y filtra un video cuando él tenía el pelo rosado, mismo color que él tiene en la revelación de género del segundo hijo”.

¿Qué se sabe sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Ahora bien, mientras la polémica continúa tomando fuerza en redes sociales y sigue siendo tema de conversación, Isabella Ladera anunció acciones legales contra Beéle tras acusarlo de ser él quien filtró dicho video.

El inesperado mensaje de Isabella Ladera luego del polémico video con Beéle
Isabella Ladera sorprendió con inusual consejo tras filtración de video con Beéle. (Foto AFP: Sergi Alexander | Jason Koerner)

Sin embargo, horas más tarde, el equipo del cantante lanzó un comunicado oficial en el que anunciaron acciones legales en contra de la modelo por daño reputacional, por calumnia e injuria.

Por lo pronto, seguidores de ambas personalidades continúan a la expectativa de saber en qué terminará este pleito que ahora pasó a territorio legal.

