Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían fuerte indirecta a Isabella Ladera

Tras la polémica por el video de Isabella Ladera y Beéle, Cara Rodríguez y Valentino Lázaro habrían lanzado pulla.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cara Rodríguez y Valentino Lázaro habrían lanzado indirecta a Isabella. Foto | Buen día Colombia - Foto de Canal RCN - Sergi Alexander.

La polémica que se generó a raíz del video filtrado de Isabella Ladera y Beéle, sigue estando en medio de la conversación, pues muchos han aprovechado la situación para mostrar su posición sobre el tema.

¿Cómo habría reaccionado Cara Rodríguez ante le video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Recientemente, Camila Rodríguez y Valentino Lázaro, dieron de qué hablar en redes sociales al compartir un particular video que muchos aseguran que sería una clara indirecta a la modelo venezolana.

Isabella Ladera y Beele asisten al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
La indirecta que Cara Rodríguez le habría enviado a Isabella Ladera. Foto | Sergi Alexander.

Y aunque ninguno de los dos confirmó que estuviera destinado para la mujer, el video sí estaría asociado con la situación que vivió en los últimos días el cantante con su expareja.

En la controversial grabación, Cara aparece junto a su mejor amigo haciendo un trend en TikTok que consiste en un lipsync de la canción MUXAXA (part. La Mas Doll) de la cantante Tokischa, una composición en la que se utilizan unos términos bastante” específicos.

“Es que son puelca' Cucaracha' Tán quedá' y no sabe singa' La dejó el mari'o”, es un fragmento de lo que dice el tema de la artista de República Dominicana.

¿Cuál fue el polémico video que compartió Cara Rodríguez junto a Valentino Lázaro?

Ante la publicación, los internautas inundaron el post con comentarios en los que, por un lado, se mostraron de acuerdo con la publicación, sin embargo, hubo quienes cuestionaron su manera de comportarse.

“Porque una vez más se demuestra que todo en esta vida se paga”, “Tener novio y no superar el pasado es bien triste”, “Que disfrute porque bastante que sufrió”, “Cara ya debería de superar enserio”, “Lo que es saber hacer marketing”, son algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.

Por ahora, el video difundido en redes sociales sigue estando en el ojo del huracán, además, cabe señalar que, en las últimas horas el cantante colombiano como la creadora de contenido, dejaron ver su posición frente a los hechos.

Isabella Ladera y Beele asisten al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Así habría reaccionado Cara a la polémica de Isabella y Beéle. Foto | Sergi Alexander.

Por un lado, Isabella Ladera manifestó sentirse “devastada” por lo sucedido y aseguró que solo dos personas tenían en su poder el contenido. En cuanto a Beéle, su equipo de abogados sacó un comunicado en el que negó ser el responsable de la filtración.

