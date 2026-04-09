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Exponen a Karol G por victimizarse tras su ruptura con Feid: ¿es estrategia?

Karol G es blanco de críticas por realizar polémicas revelaciones sobre su relación con Feid, exponiendo detalles privados.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G es señalada en redes por “victimizarse” tras su ruptura con Feid:
Karol G desata debate en redes tras hablar de su ruptura con Feid. (AFP/ Amy Sussman - AFP/ Ethan Miller)

Durante los primeros días de abril, la cantante colombiana, Karol G se volvió tendencia en las redes sociales tras polémicas declaraciones que dio sobre su relación con Feid.

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Sus revelaciones se hicieron publicas a través de una importante revista en donde posó como nunca lo había hecho, pero, además, generó caos entre sus seguidores y los de su ex, al exponer detalles bastante privados.

Además de las reacciones de los dos fandoms y del internet en general, lo que dijo Carolina generó opiniones entre expertos del entretenimiento.

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¿Qué dicen sobre Karol G tras exponer detalles de su relación con Feid?

En uno de los podcasts más sonados en Colombia, los panelistas debatieron sobre las últimas declaraciones que dio Karol G, en donde confirmó que está soltera, pues, además, reveló testimonios que generaron incomodidad.

Karol G desata debate en redes tras hablar de su ruptura con Feid
Karol G es acusada de victimizarse tras su historia con Feid. (AFP/ Tommaso Boddi)

Por eso, Dedimar Gámez, opinó al respecto, ya que a Carolina le estaban lloviendo las críticas porque según los internautas, lo que dijo haría quedar mal a Feid.

Según el panelista, Karol G haría todo por estrategia para que su música suene, pues dijo el hombre que es como si ella “buscara relaciones bonitas”, para después crear canciones de despecho.

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De hecho, se insinuó que, siempre que ella termina sus noviazgos, se victimiza. Por otro lado, sus compañeros refutaron, diciendo que no creen que esa sea su plan.

¿Qué dijo Karol G al exponer detalles de su relación con Feid?

La antioqueña dijo en la revista que sí estaba soltera y que le gustaba estar sola porque sentía que así evolucionaba más.

Karol G es acusada de victimizarse tras su historia con Feid
Karol G es señalada en redes por “victimizarse” tras su ruptura con Feid:. (AFP/ KEVIN WINTER)

Pero esto no fue todo lo que dijo y lo que generó comentarios, sino que, además, dijo que enseñan que ene las relaciones hay que dar tanto, hasta el punto de perderse y que, por eso, se sentía orgullosa de haber salido de su relación.

Sus palabras generaron conmoción en redes sociales y por eso ha sido criticada, porque, además, le reprocharon que, ni cuando terminó con Anuel AA habló así de mal sobre él, sabiendo que, por su culpa sí había sufrido.

Por otro lado, también le reprochan que ella decía que se había curado con Salomón, para que ahora salga a dar estas declaraciones que no van por le mismo camino de lo que ella expresaba sobre su ex.

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