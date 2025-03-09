Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Laura G le habría hecho millonaria propuesta a Yina Calderón

La empresaria Yina Calderón habló sobre la millonaria propuesta que le habría hecho el exnovio de Laura G.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Exnovio de Laura G y Yina Calderón
Yina Calderón habría sido contactada por el exnovio de Laura G/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón hizo una inesperada revelación que sus fanáticos relacionaron con la polémica que protagonizó la modelo Laura G con su exnovio Juan Martín.

¿Qué dijo Yina Calderón que tendría que ver con el exnovio de Laura G?

La creadora de contenido se encuentra en México en gira de medios y fue en medio de una de sus entrevistas que dio a conocer la millonaria propuesta que recibió que decidió rechazar.

Yina Calderón sobre Laura G y su exnovio

Según contó un hombre de Dubái le ofreció dinero para que compartiera videos de su expareja en sus páginas de chismes, pero esta no aceptó debido a que ella es su amiga.

"Nos escribió un man de Dubái ofreciéndonos dinero para que subiéramos videos de su ex, excompañera mía de reality y y dije que no porque ella es mi amiga y por la plata en mi caso no baila el perro y no voy a traicionar a una amiga por plata y entonces no subimos los videos que pedía", dijo.

Asimismo, indicó que es mejor llevarla en buenos términos que en malos, pues ella sí respeta sus amistades.

¿Exnovio de Laura G le hizo millonaria propuesta a Yina Calderón?

Tras sus declaraciones, varios internautas relacionaron sus palabras con la reciente situación que atravesó la modelo Laura G con su exnovio, a quien conoció tras viajar a Dubái, donde reside el hombre.

Exnovio de Laura G habría contactado a Yina Calderón

Ambos protagonizaron una gran polémica tras su ruptura, donde él le pidió todos los detalles que él tuvo con ella, pues sintió que lo utilizó para presumir sus lujos en redes sociales y responder a su rival Karina García.

Por ahora, Yina Calderón no ha confirmado si se trata de ellos tras no haber revelado su identidad teniendo en intriga a sus fanáticos.

De igual manera, sigue realizando entrevistas y disfrutando del país azteca junto a sus hermanas, con quienes decidió viajar.

También continúa al frente de su emprendimiento, de sus entrenamientos de boxeo y entreteniendo a sus seguidores con sus particulares opiniones y ocurrencias sobre sus diferentes controversias del mundo de entretenimiento a nivel nacional e internacional.

