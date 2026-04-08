Exnovia de La Liendra sufrió aparatoso accidente y todo quedó en video

Mercedes Uhia, exnovia del creador de contenido Mauricio Gómez, La Liendra, generó gran preocupación entre sus seguidores tras sufrir un aparatoso accidente que quedó registrado en video; el impactante momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Cómo fue el accidente de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra?

Durante la noche del pasado martes 7 de abril, Mercedes Uhia sorprendió con un corto video en el que mostró que en las últimas horas había sufrido un aparatoso accidente mientras realizaba labores de jardinería en el terreno de su casa campestre.

Exnovia de La Liendra sufre fuerte accidente. (Foto Canal RCN).

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar a la joven influenciadora realizando lo que parece ser mantenimiento a su césped cuando, de la nada, un enorme tronco de madera cayó sobre ella y la golpeó directamente en la cabeza.

La joven no habría alcanzado a reaccionar a tiempo para evitar el impacto debido a que, al parecer, se encontraba sola y en ese momento estaba de espaldas, mirando hacia el suelo.

“Ni tiempo me dio de reaccionar, jajaja, fue contundente oíste”, mencionó la creadora de contenido.

¿Cuál es el estado de salud actual de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, tras aparatoso accidente?

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación por su estado de salud, mientras otros destacaron la forma en la que la joven se tomó la situación con humor.

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“Ese palo te reinicio la vida jajajajajaja hermosa mi reina”, “Perooo Merce, ¿Estás bien?”, “Siempre anda con alguien, en el campo te puede pasar cualquier cosa que peligro”, “Con ese palazo, quedó reiniciada”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, horas después, durante la mañana de este miércoles, Mercedes reapareció en sus redes sociales con su contenido habitual. Incluso compartió un video en el que enseñó que estaba disfrutando de una bebida natural sin mayor complicación.