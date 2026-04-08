Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exnovia de La Liendra sufrió aparatoso accidente y todo quedó en video

Exnovia de La Liendra sufrió un aparatoso accidente que quedó registrado en video, imágenes se difundieron en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aparatoso accidente de exnovia de La Liendra quedó grabado.
Aparatoso accidente de exnovia de La Liendra quedó grabado. (Foto Canal RCN).

Mercedes Uhia, exnovia del creador de contenido Mauricio Gómez, La Liendra, generó gran preocupación entre sus seguidores tras sufrir un aparatoso accidente que quedó registrado en video; el impactante momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra?

Durante la noche del pasado martes 7 de abril, Mercedes Uhia sorprendió con un corto video en el que mostró que en las últimas horas había sufrido un aparatoso accidente mientras realizaba labores de jardinería en el terreno de su casa campestre.

Exnovia de La Liendra sufre fuerte accidente
Exnovia de La Liendra sufre fuerte accidente. (Foto Canal RCN).

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar a la joven influenciadora realizando lo que parece ser mantenimiento a su césped cuando, de la nada, un enorme tronco de madera cayó sobre ella y la golpeó directamente en la cabeza.

Artículos relacionados

La joven no habría alcanzado a reaccionar a tiempo para evitar el impacto debido a que, al parecer, se encontraba sola y en ese momento estaba de espaldas, mirando hacia el suelo.

“Ni tiempo me dio de reaccionar, jajaja, fue contundente oíste”, mencionó la creadora de contenido.

¿Cuál es el estado de salud actual de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, tras aparatoso accidente?

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación por su estado de salud, mientras otros destacaron la forma en la que la joven se tomó la situación con humor.

Artículos relacionados

“Ese palo te reinicio la vida jajajajajaja hermosa mi reina”, “Perooo Merce, ¿Estás bien?”, “Siempre anda con alguien, en el campo te puede pasar cualquier cosa que peligro”, “Con ese palazo, quedó reiniciada”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, horas después, durante la mañana de este miércoles, Mercedes reapareció en sus redes sociales con su contenido habitual. Incluso compartió un video en el que enseñó que estaba disfrutando de una bebida natural sin mayor complicación.

Exnovia de La Liendra vivió angustiante accidente captado en video
Exnovia de La Liendra vivió angustiante accidente captado en video. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Costa rompe el silencio sobre Omar Murillo Koral Costa

Koral Costa por fin revela la verdad sobre la orientación de Omar Murillo: ¿la dejó por otro?

Koral Costa les pone fin a los rumores sobre su orientación y la de Omar Murillo, revelando la razón por la que se separaron.

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe? Altafulla

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?

El cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Col, preocupa al ir a un centro médico.

Isabella, hija de Karina García opina sobre la diferencia de edad de su mamá y Kris R Karina García

Isabella rompe el silencio sobre la relación de Karina García y Kris R: Esto dijo de la diferencia de edad

Isabella Vargas, hija de Karina García, opinó sobre la diferencia de edad que hay entre su mamá y Kris R.

Lo más superlike

Actriz de Pa' seguirte queriendo conmovió. Talento nacional

Actriz de Pa' seguirte queriendo se mostró llorando en redes sociales; ¿qué le pasó?

La intérprete conmovió a sus seguidores al mostrarse entre lágrimas en redes sociales tras un emotivo momento vivido en Cartagena.

Falleció reconocido actor que dejó importante legado en la televisión: así se confirmó la noticia Talento internacional

Falleció reconocido actor que dejó importante legado en la televisión: así se confirmó la noticia

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos