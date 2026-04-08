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Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?

El cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Col, preocupa al ir a un centro médico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?
Esta es la razón por la que Altafulla fue a un centro médico. | Foto: Canal RCN

El nombre de Andrés Altafulla, más conocido artísticamente como Altafulla, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por ser el ganado de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por este motivo, Altafulla ha tenido la oportunidad de contarles varios acontecimientos de su vida personal a sus seguidores, quienes lo han acompañado en varios de los proyectos que ha llevado a cabo en su vida profesional.

Sin embargo, el cantante ha causado una gran preocupación por parte de los internautas en las últimas horas tras revelar que tuvo que dirigirse recientemente a un centro médico.

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¿Cuál es la razón por la que Altafulla se dirigió a un centro médico de urgencias?

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?
Así se convirtió Altafulla en ganador de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Andrés Altafulla se ha destacado no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, en el campo de las redes sociales, sino que también por contarles a sus seguidores algunos acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Por este motivo, Altafulla compartió en horas de la mañana de este 8 de abril mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que tuvo que realizarse unos exámenes médicos, expresando las siguientes palabras:

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“Buenos días, acompáñenme a sacarme la sangr*. Todavía veo borroso, me faltaron los 10 minutos más”, agregó Altafulla en la descripción de la publicación.

Con base en esto, Altafulla les expresó a sus seguidores que se encuentra realizando varios exámenes médicos para conocer cómo es su actual estado de salud en lo que se reflejó en sus redes sociales.

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?
¿Cuál es la razón por la que Altafulla fue a un centro médico? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la participación de Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, en el 2025, Andrés Altafulla se ganó el cariño de todos sus compañeros de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia al demostrar su gran talento dentro de la competencia.

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Así también, se convirtió en el ganador del reality al obtener un importante puntaje en el campo de las votaciones, ganándole a Melissa Gate, quien era su mayor contrincante durante el año pasado.

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