Eugenio Derbez celebración de cumpleaños de Alessandra Rosaldo

Las celebraciones en la familia Derbez siempre llaman la atención, no solo por la cercanía entre sus integrantes, sino también por la forma en que muestran su cariño en los momentos importantes.

¿Cuál fue el motivo de celebración entre Alessandra y Eugencio Derbez?

Esta vez, la protagonista fue Alessandra Rosaldo, quien recibió un nuevo año de vida rodeada del amor de su esposo, Eugenio Deberz Hoy, su hija Aitana y el resto de la familia no dudaron en unirse a la ocasión para expresarle mensajes de afecto y gratitud.

Eugenio Derbez sorprendió a Alessandra Rosaldo con un gesto único en su cumpleaños. Foto | VALERIE MACON.

Y con una sonrisa, la cantante compartió lo mucho que significa para ella llegar a esa etapa sintiéndose tan acompañada. Pues su cumpleaños se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre el camino y recordar logros personales y profesionales.

El comediante y cineasta mexicano quiso destacar esta fecha especial con un gesto muy personal y fiel a su estilo romántico, dedicándole unas palabras cargadas de emoción para felicitar a su compañera de vida.

¿Cómo celebró Eugenio Derbez a su esposa?

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que reunió fragmentos de los momentos más significativos de Alessandra, desde sus inicios como cantante hasta su faceta como madre y esposa.

Un detalle que no solo conmovió a su esposa, sino también a los seguidores de ambos, quienes celebraron la Unión que han mantenido a lo largo de los años, pues para Eugenio esta relación con ella ha representado un Pilar sólido que le ha permitido afrontar retos profesionales y personales.

¿Qué significó este cumpleaños para Alessandra?

Desde un lugar muy reservado, la actriz y cantante compartió también con sus seguidores lo feliz que se sentía al recibir un nuevo año en compañía de su esposo y rodeada de muestras de cariño. Además, confesó. Que los mensajes y felicitaciones le han llenado de gratitud y considera que es una persona afortunada por cada una de las bendiciones que acompaña en esa etapa de su vida.

Eugenio recopiló los momentos más significativos de Alessandra y los convirtió en un emotivo homenaje de cumpleaños. | Foto Frazer Harrison / Getty Images via AFP.

La unión de esta familia volvió a quedar en evidencia, generando impacto incluso entre los colegas de ambos artistas, quienes no dudaron en dejar su mensaje de felicitación.