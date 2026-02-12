Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este sería el último registro oficial de Yeison Jiménez, la grabación de su canción con Maluma

“Con El Corazón” reúne a Maluma y Yeison Jiménez en una colaboración grabada en Medellín.

Maluma y Yeison Jiménez
Maluma recordó a Yeison Jiménez/AFP: Theo Wargo/Rodrigo Varela

La música colombiana suma un lanzamiento de alto valor artístico con “Con El Corazón”, la colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez grabada el 10 de diciembre en Medellín.

El tema adquiere una relevancia especial al convertirse en el último registro musical oficial de Yeison Jiménez, quien participó activamente en la sesión antes de su fallecimiento el 10 de enero de 2026.

La grabación se desarrolló en un ambiente cercano y espontáneo, enfocado en el intercambio creativo entre ambos artistas.

Más allá del resultado musical, la sesión permitió un encuentro directo entre dos figuras representativas de distintos géneros de la música colombiana, unidos por una visión común sobre la honestidad en la interpretación.

El nombre “Maluma” surge de la unión de las primeras sílabas de Marlli, Luis y Manuela, los nombres de su familia.
Maluma Foto: AFP - Martin Bernetti

El lanzamiento de “Con El Corazón” se presenta hoy como un documento sonoro que conserva una etapa final de la carrera de Yeison Jiménez y refleja el respeto mutuo entre ambos artistas.

¿Cómo se dio la colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez?

La colaboración nació del interés compartido por trabajar en una canción que abordara la experiencia personal sin artificios. Para Yeison Jiménez, el proyecto representaba un objetivo importante dentro de su carrera, al unir su voz con la de Maluma en una producción que prioriza el mensaje y la interpretación.

Durante la jornada de grabación, ambos artistas participaron activamente en el proceso creativo. La sesión se caracterizó por un clima de confianza, conversaciones abiertas y una dinámica fluida, elementos que facilitaron una interpretación natural y coherente con la intención de la canción.

maluma videoclip con yeison jimenez

¿Por qué “Con El Corazón” es un lanzamiento significativo?

El significado de “Con El Corazón” se amplió tras la muerte de Yeison Jiménez, ya que la canción quedó como el último testimonio oficial de su trabajo en estudio. Su interpretación refleja una narrativa centrada en la aceptación del pasado y en la expresión directa de las emociones, elementos constantes en su trayectoria artística.

La canción no fue concebida como una despedida, pero con el paso del tiempo se transformó en un material de alto valor simbólico.

