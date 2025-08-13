Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este es el artista colombiano que ya es dueño de dos clubes de fútbol en Europa

El cantante paisa Blessd amplía su carrera como empresario y se convierte en dueño de dos clubes de fútbol en España y Dinamarca.

Blessd, nuevo accionista del club español Unión Balompédica Conquense.
Blessd, suma un nuevo reto como empresario en el fútbol europeo. Foto AFP/Jose R. Madera

Blessd hace historia y entra al fútbol español como inversionista y embajador, el cantante antioqueño, conocido por éxitos como “Medallo”, “Ojitos Rojos” y “Ziploc”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ahora también hará parte del mundo del fútbol en España.

¿Cuál fue el equipo de fútbol que compró Blessd?

El artista se convirtió en socio de la Unión Balompédica Conquense, un equipo con sede en Cuenca, el propio club confirmó su participación a través de un mensaje especial en sus redes sociales, en el que destacaron que la unión entre la música y el deporte puede inspirar a los jóvenes de distintas partes del mundo.

Esta nueva alianza no es el primer paso de Blessd en el fútbol europeo, pue sen 2024, el cantante paisa adquirió, junto con una reconocida compañía musical, los derechos del equipo danés Vendsyssel FF.

¿Qué significa esta compra para la carrera y crecimiento personal de Blessd?

En ese momento, aseguró que estaba viviendo en la vida real el sueño que tenía desde niño, pues la pasión de Blessd por el fútbol es conocida por sus fanáticos, un seguidor fiel de Atlético Nacional y de la Selección Colombia.

Blessd compra dos equipos de fútbol y hace historia en España y Dinamarca.
Blessd ya no solo canta goles… también los compra. Dos clubes de Europa ahora son suyos. | Foto AFP Rodrigo Varela

Ahora, con este nuevo proyecto en España, amplía su participación en el deporte que tanto lo apasiona, no solo como aficionado, sino como protagonista en la gestión y promoción de clubes.

La Unión Balompédica Conquense, el equipo al que se une, compite actualmente en una división que reúne a varios clubes de diferentes regiones de España, incluyendo filiales de equipos tan reconocidos como Barcelona, Valencia y Real Madrid.

¿Cómo ha sido el desempeño del nuevo club de Blessd en la temporada?

En el primer año con Blessd como accionista, el equipo no tuvo buenos resultados y descendió a la segunda categoría, sin embargo, el arranque de la nueva temporada ha sido prometedor, con dos victorias consecutivas que los acercan a la meta de regresar a la máxima división.

Blessd sigue rompiendo barreras: ahora también es dueño de dos clubes de fútbol en Europa.
Blessd compra dos equipos de fútbol y hace historia en España y Dinamarca. (Foto: Getty Images Vía AFP / Dimitrios Kambouris)

Con este paso, Blessd no solo continúa expandiendo su carrera musical, sino que también fortalece su rol como empresario internacional, su incursión en el fútbol europeo refleja una apuesta por conectar culturas y pasiones, demostrando que la música y el deporte pueden trabajar de la mano para inspirar y transformar vidas en cualquier rincón del mundo.

