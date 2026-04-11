Esta sería la razón por la que Eidevin está ausente en redes, según Manuela Gómez

El pasado jueves 9 de abril se dio a conocer el resultado oficial de las votaciones que El Jefe abrió para definir el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia, que terminó con la expulsión del costeño.

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Pese a haber retomado su rutina fuera del reality, el exparticipante no se ha pronunciado públicamente, ni a través de videos ni mensajes directos, y se ha limitado a compartir publicaciones relacionadas con la competencia. Ante este comportamiento, Manuela Gómez compartió su análisis.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la ausencia de Eidevin de las redes sociales?

Durante la tarde de este sábado 11 de abril Manuela Gómez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio y se pronunció frente a la expulsión de Eidevin de la competencia y su ausencia en las redes sociales.

Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La empresaria desmintió por completo los rumores que corren en redes sociales sobre la posible razón por la que Eidevin no ha retomado de manera directa sus redes sociales tal y como si lo han hecho los participantes que fueron eliminados antes que él.

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Estos rumores apuntan a que posiblemente el exparticipante podría encontrarse en el loft de La casa de los famosos Colombia y que por tal razón no se ha pronunciado en sus redes sociales o ha brindado entrevistas a medios de comunicación.

Ante esto, Gómez expresó que para ella la verdadera razón de la ausencia de Eidevin se debe a que como fue expulsado de la competencia, y no propiamente eliminado en una gala, no tendría derecho a hacer rueda de medios para hablar sobre su experiencia.

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"Yo creo que no es que a Eidevin lo tengan en un loft y que vaya a volver a entrar a la casa, la verdad yo no creo que sea así. Simplemente, cuando uno es expulsado de un reality no tiene derecho a redes sociales, a los medios de comunicación, o sea, toda la parafernalia que le hacen a uno cuando sale del reality", comentó.

¿Por qué Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia luego de que El Jefe decidiera poner en manos del público tanto su futuro dentro del reality como el de Alejandro Estrada, esto luego de que protagonizaran un fuerte enfrentamiento que terminó en agr3si0n física.