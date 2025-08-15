Esta fue la última publicación que hizo Alejandra Gómez en redes antes de fallecer | VIDEO

En las últimas horas, el nombre de la periodista Alejandra Gómez, quien hizo parte del programa ‘Mañana Express’ del Canal RCN, ha dejado un profundo vacío en la televisión colombiana tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Además, varios internautas han recordado con emotividad la última aparición que hizo públicamente a través de sus redes sociales, donde expresó su gusto por la lectura y su interés en compartir estos mensajes con sus seguidores.

¿Cuál fue el último mensaje que compartió Alejandra Gómez en sus redes?

Desde luego, muchos internautas han lamentado la muerte de la periodista Alejandra, quien se destacó a lo largo de su carrera como una excelente profesional. Asimismo, demostró tener una gran habilidad para la lectura y la escritura, lo que también compartía con sus seguidores en sus espacios digitales.

Por esta razón, muchos se sorprendieron al ver la última publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram. En un emotivo video, Alejandra compartió un fragmento de un libro, demostrando su vibrante energía, expresando las siguientes palabras:

Esta fue la última publicación de Alejandra Gómez. | Foto: Canal RCN

“Hola, yo me llamo Alejandra Gómez y les voy a leer: ‘La luz es como el agua’. En la Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraré cuando volvamos a Cartagena”, dijo la periodista.

Esta publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, pues a muchos navegantes les tomó por sorpresa la triste noticia de su fallecimiento, recordándola con cariño y admiración por el legado que dejó en su vida profesional y personal.

¿De dónde era la reconocida periodista Alejandra Gómez?

La noticia se dio a conocer el pasado 14 de agosto a través del programa ‘Mañana Express’, donde se confirmó públicamente su inesperado fallecimiento. Sin duda, Alejandra siempre se destacó por su carisma frente a las cámaras y su entrega al periodismo.

¿De dónde era la periodista Alejandra Gómez? | Foto: Canal RCN

Alejandra, era oriunda de Cali, Valle del Cauca y demostró desde pequeña una gran afinidad por la salsa, uno de sus géneros musicales preferidos, llevando en alto el nombre de su región.

Entre tanto, la noticia ha dejado un gran vacío entre sus colegas, allegados, amigos y su pareja, Andrés Marín, quien le dedicó recientemente, un sentido mensaje a través de sus redes sociales.