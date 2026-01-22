Esposo de Johanna Fadul reaccionó a la "bipolaridad" de la actriz en La casa de los famosos

El presentador y cantante Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reveló a sus miles de fanáticos su curiosa reacción tras conocer las indescifrables decisiones que ha tomado la actriz en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué decisiones ha tomado Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia que muchos no esperaban?

La actriz Johanna Fadul tenía un pleito con el influenciador Valentino Lázaro, después de que este la criticara en redes sociales por su contenido.

Si bien muchos pensaban que dentro de la competencia iban a ser enemigos, pasó todo lo contrario, pues han logrado conocerse e ir entablando una gran amistad, tanto así que luego de que Johanna Fadul ganara el liderazgo de la semana decidió llevarse a Valentino para compartir el cuarto con ella.

Asimismo, nominó inicialmente a Yuli Ruiz, sin embargo, tras ganarse una cena para dos, la eligió a ella, dejando a todos sorprendidos con su elección.

De igual manera, criticó a Manuela Gómez, con quien se hablaba afuera de la competencia.

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero a la decisiones de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

El artista reveló a través de sus redes sociales un video en el que se dejó ver con el editor de las publicaciones de las cuentas de Johanna Fadul reaccionando a los cambios de decisión de la actriz, mostrando cómo intentaba apoyarla en cada decisión, pero lo confundido que quedaba con su comportamiento, mostrando la situación con humor.

"La reina de la bipolaridad", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde muchos detallaron cuánto los hizo reír y lo de acuerdo que están con él, pero aprovecharon para resaltar lo felices que están con la participación de Johanna Fadul, tildándola de "estratega".

Sus fanáticos indicaron que seguirán apoyando a Johanna Fadul, pues el hecho de que sea tan impredecible les ha gustado.

Por ahora, Juanse Quintero sigue revelando sus reacciones y apoyando a la actriz, quien sigue disfrutando de sus poderes tras haberse convertido en líder esta semana.