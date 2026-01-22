Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a la "bipolaridad" de la actriz en La casa de los famosos

El esposo de Johanna Fadul reaccionó a las inesperadas decisiones que ha tomado la actriz en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Esposo de Johanna Fadul habló sobre su participación en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El presentador y cantante Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reveló a sus miles de fanáticos su curiosa reacción tras conocer las indescifrables decisiones que ha tomado la actriz en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué decisiones ha tomado Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia que muchos no esperaban?

La actriz Johanna Fadul tenía un pleito con el influenciador Valentino Lázaro, después de que este la criticara en redes sociales por su contenido.

esposo de joahnna fadul sobre su bipolaridad

Si bien muchos pensaban que dentro de la competencia iban a ser enemigos, pasó todo lo contrario, pues han logrado conocerse e ir entablando una gran amistad, tanto así que luego de que Johanna Fadul ganara el liderazgo de la semana decidió llevarse a Valentino para compartir el cuarto con ella.

Asimismo, nominó inicialmente a Yuli Ruiz, sin embargo, tras ganarse una cena para dos, la eligió a ella, dejando a todos sorprendidos con su elección.

De igual manera, criticó a Manuela Gómez, con quien se hablaba afuera de la competencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero a la decisiones de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

El artista reveló a través de sus redes sociales un video en el que se dejó ver con el editor de las publicaciones de las cuentas de Johanna Fadul reaccionando a los cambios de decisión de la actriz, mostrando cómo intentaba apoyarla en cada decisión, pero lo confundido que quedaba con su comportamiento, mostrando la situación con humor.

jaunse sobre johanna fadul en la casa de los famosos

"La reina de la bipolaridad", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde muchos detallaron cuánto los hizo reír y lo de acuerdo que están con él, pero aprovecharon para resaltar lo felices que están con la participación de Johanna Fadul, tildándola de "estratega".

Sus fanáticos indicaron que seguirán apoyando a Johanna Fadul, pues el hecho de que sea tan impredecible les ha gustado.

Artículos relacionados

Por ahora, Juanse Quintero sigue revelando sus reacciones y apoyando a la actriz, quien sigue disfrutando de sus poderes tras haberse convertido en líder esta semana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla muestra cómo avanza su recuperación tras lesionarse la rodilla recientemente Altafulla

Altafulla impacta al revelar cómo avanza su recuperación tras lesionarse la rodilla: “pasito a pasito”

Altafulla mostró cómo avanza la recuperación de su rodilla tras el incidente que sufrió en pleno show.

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

Lo más superlike

Paola Jara reveló detalles del primer viaje de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara causa revuelo al revelar el primer viaje de su hija Emilia: así lo mostró

Paola Jara compartió una imagen de su hija Emilia y reveló que se trata de su primer viaje.

Manuela Ortiz reacciona a los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

La novia de Nicolás Arrieta se pronuncia por los coqueteos que recibe él en La casa de los famosos

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo