Esposo de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel, según insinuación de Yina Calderón

Yina Calderón volvió a apoderarse de la conversación en redes sociales tras lanzar un polémico comentario que internautas relacionaron directamente con Aida Victoria Merlano y su esposo, Juan David Tejada: la influenciadora insinuó que este le habría sido infiel a la creadora de contenido.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿Esposo de Aida Victoria le fue infiel a la creadora de contenido?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma de video TikTok, Yina Calderón lanzó un comentario en el que, sin dar nombres propios, insinuó que el esposo de Aida Victoria Merlano habría engañado a la creadora de contenido con una mujer de Medellín.

Yina Calderón habla de posible infidelidad al esposo de Aida Victoria Merlano. (Foto Canal RCN).

Calderón manifestó que ella no estaba inventando nada, sino que estaba informando lo que llegaba a sus páginas de chismes, en donde los internautas al parecer le proporcionarían la información para que ella la exponga públicamente.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

Así mismo, aseguró que, según esta información, Aida y su esposo estarían pasando por una separación de la cual no han dicho nada públicamente.

“Presuntamente, presuntamente cierto agropecuario engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín y debido a eso la pareja está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes”, afirmó la empresaria de fajas.

Hasta el momento Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado frente a estos nuevos comentarios por parte de Yina Calderón.

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol?

Los comentarios de Yina Calderón sobre la supuesta infidelidad del esposo de Aida Victoria Merlano llegan después de que la polémica influenciadora se refirió al supuesto verdadero padre de su hijo.

Esposo de Aida Victoria Merlano en la mira tras insinuación de Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Pues en aquella ocasión mencionó que al parecer su pequeño Emi no sería hijo biológico de su esposo Juan David Tejada, sino por el contrario de su expareja, el streamer colombiano Westcol.

Artículos relacionados Sofía Avendaño Hijo de Melissa Gate se pronunció tras chats filtrados con Sofía Avendaño

Esta afirmación hizo que Aida Victoria Merlano reacionara por medio de sus redes sociales mencionando que de ser así, se habría realizado “inseminación telepática”, desmintiendo así su versión.

Así mismo, Aida dejó claro que no le daría más importancia a lo que Yina Calderón pudiera decir e insinuar sobre su actual relación con su esposo.