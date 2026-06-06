Esposa del fotógrafo fallecido en accidente de Yeison Jiménez hizo estremecedora confesión
A casi cinco meses del fallecimiento de Weisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez, su esposa rompió el silencio.
Han pasado casi cinco meses desde el tráfico fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.
¿Qué dijo la esposa del fotógrafo Weisman Mora a cinco meses de su fallecimiento?
Las víctimas del accidente aéreo de aquel 10 de enero a parte de Yeison Jiménez fueron Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres.
Todos ellos hacían parte del equipo de trabajo del cantante de música popular que pasaba por su mejor momento a nivel musical y laboral, asimismo, cada uno de ellos tenía familia y sueños por cumplir.
En las últimas horas, Camila Menjura, esposa de Weisman Mora, decidió romper su silencio a través de redes sociales y compartir dos publicaciones en las que recordó a su pareja y padre de su hija.
¿Qué dijo la esposa del fotógrafo Weisman Mora a cinco meses de su fallecimiento?
Camila Menjura compartió una primera historia con varias fotos junto a Weisman Mora en las que dejó ver el gran amor que se tenían.
Junto a las instantáneas, la mujer expresó su dolor y le expresó a su pareja que, a pesar del intenso dolor tras su partida está tratando de salir adelante por su hija y todos los sueños que tenían.
Amor, lo estoy intentando.
Posterior a esta historia, compartió una foto de Weisman solo en la que expresó que, era un hombre con tantos sueños y metas que no podía aún asimilar que estos se hubiesen quedado ahí.
Un niño con muchos sueños.
Camila Menjura tras varias semanas de silencio, también habló de Jefferson Osorio, el mánager de Yeison Jiménez, a quien dedicó palabras de admiración en un video de él con Yeison Jiménez en un concierto.
A Jefferson, la esposa de Weisman le expresó toda su admiración y respeto, agradeciéndole por todo el cariño y apoyo que le dieron a su esposo en vida.
Una persona que admiraré siempre. El más inteligente, el mejor mánager, el hombre más sencillo y con un gran corazón, gracias por querer tanto a mi negrito.
Como era de esperarse estos mensajes de Camila no han pasado por desapercibido en redes sociales en donde cientos de internautas le han enviado mensajes de apoyo y consolación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike