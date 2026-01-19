Esposa de Waisman Mora lo recordó con una foto y un mensaje conmovedor

Con el corazón en la mano y palabras que nacen desde el dolor, la esposa de Waisman Mora volvió a hacerlo presente en redes sociales a través de una imagen que hoy circula cargada de nostalgia, amor y ausencia.

A días de la tragedia aérea que enlutó al país, su recuerdo se ha convertido en uno de los más comentados, no solo por el vínculo profesional que lo unía a Yeison Jiménez, sino por la historia personal que dejó incompleta.

¿Quién era Waisman Mora más allá de las cámaras?

Aunque para el público era reconocido como el fotógrafo y camarógrafo de Yeison Jiménez, Waisman Mora era mucho más que el profesional que capturaba conciertos, giras y momentos clave del artista.

La esposa del fotógrafo de Yeison compartió una fotografía junto a Waisman Mora como homenaje a su memoria. (Foto Canal RCN)

Era un hombre que había apostado por el amor, por la familia y por un futuro que se estaba construyendo paso a paso. Su talento visual no solo narraba la vida artística del cantante, también dejaba huella en quienes compartían con él detrás de escena.

Quienes lo conocieron coinciden en que su sensibilidad iba más allá del lente. Tenía la capacidad de contar historias sin palabras, de inmortalizar emociones reales y de conectar profundamente con su entorno.

¿Qué significó el mensaje para Waisman Mora que conmovió a las redes?

La frase que acompañó la fotografía, junto con la canción “La foto de los dos”, se convirtió en un símbolo del duelo, no fue un texto largo ni una despedida elaborada, pero sí un recordatorio de los recuerdos que ahora viven en la memoria.

El detalle musical fue interpretado por muchos como una forma de revivir momentos compartidos, de aferrarse a aquello que los unió y que hoy duele recordar.

En redes sociales, cientos de mensajes de apoyo, solidaridad y respeto no tardaron en aparecer, personas que no conocían personalmente a Waisman encontraron en esa publicación una historia con la que fue imposible no empatizar.

¿Cómo enfrenta la familia de Waisman Mora esta ausencia?

La tragedia ocurrida el 10 de enero, cuando una aeronave que cubría la ruta Paipa–Medellín se desplomó, dejó seis víctimas fatales, entre ellas Yeison Jiménez, miembros de su equipo y la tripulación.

El gesto se suma a los homenajes que han surgido tras la partida del equipo cercano de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, detrás de cada nombre hay familias que hoy enfrentan un duelo profundo y silencioso.

En el caso de Waisman Mora, su muerte deja a Camila Menjura viuda y a una pequeña Isabella creciendo con historias, fotografías y recuerdos como herencia, su esposa, quien meses atrás compartía con ilusión su embarazo y celebraba una relación que acababa de cumplir tres años, hoy transforma el amor en memoria y el dolor en homenaje.