Esposa de Jorge Herrera celebra de emotiva manera su cumpleaños: esto dijo

La esposa de Jorge Herrera, exparticipante de MasterChef conmocionó a sus seguidores al celebrar fecha especial de su esposo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposa de Jorge Herrera celebra de emotiva manera su cumpleaños
¿Quién Amparo Conde, esposa de Jorge Herrera? | Foto: Canal RCN

Jorge Herrera se ha posicionado como uno de los actores más destacados del país, en especial por su icónico personaje de ‘Don Hermes’ en Betty, la fea, una telenovela que ha sido éxito a nivel nacional e internacional.

Además, el nombre de Jorge Herrera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por su gran participación en la cocina de MasterChef Celebrity, demostrando su gran habilidad en la cocina.

¿Por qué Jorge Herrera está celebrando un momento especial en su vida?

Esposa de Jorge Herrera celebra de emotiva manera su cumpleaños
¿Cómo fue el desempeño de Jorge Herrera en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unas semanas, Jorge Herrera atravesó por un importante momento tras su reingreso a la cocina de MasterChef. Sin embargo, el jurado conformado por: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, tomaron la decisión en que saliera por segunda vez a causa de las inconsistencias que tenía su menú en el que elaboró un ‘arroz pacífico’.

Desde su segunda eliminación, el actor ha demostrado varios acontecimientos de su vida personal, en especial, compartió este martes 14 de octubre, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 148 mil seguidores, una emotiva fotografía celebrando su cumpleaños:

“El transcurrir es maravilloso al lado de la luz de mi vida, Amparo Conde”, añadió Jorge Herrera en la descripción de su publicación.

En la fotografía se revela que el actor está atravesando por un importante momento a nivel personal. Así también, varias celebridades de MasterChef como: Raúl Ocampo y Patricia Grisales, celebraron esta fecha especial.

¿Qué dijo la esposa de Jorge Herrera tras celebrarle su cumpleaños?

Cabe destacar que una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Amparo Conde y Jorge Herrera, quienes han tenido la oportunidad de construir una especial historia de amor desde hace varios años.

Esposa de Jorge Herrera celebra de emotiva manera su cumpleaños
¿Qué dijo la esposa de Jorge Herrera por su cumpleaños? | Foto: Canal RCN

Además, la diferencia de edad que hay entre ambos no ha sido un impedimento, pues han demostrado se una gran relación y un ejemplo a seguir con su hijo llamado Jordi Harper.

Por su parte, Amparo Conde no pasó por alto celebrar la fecha especial de su esposo, pues en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 67 mil seguidores, celebró con orgullo el cumpleaños del actor:

“Feliz cumpleaños a este hombre espectacular que la vida nos dio”, añadió Amparo Conde.

