Entre lágrimas, Yina Calderón le envío mensaje a Epa Colombia

La creadora de contenido y empresaria, Yina Calderón se apoderó de las tendencias hace tan solo unas horas, al mostrarse muy conmovida en sus redes sociales por la ausencia de su amiga Epa Colombia, quien está en prisión por los cargos que se le imputaron años atrás por daños al bien público.

Recordemos que su proceso legal duró años en manos de la justicia y fue hasta el primer semestre de este 2025 que se falló en su contra y se le dictó privación de su libertad, justo cuando Calderón estaba participando en el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Yina Calderón lloró públicamente por Epa Colombia?

Fue al salir del mencionado reality del Canal RCN, que la huilense volvió a tener información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo exterior, pero sin duda, la gran noticia fue que su amiga estaba pagando una condena.

Desde entonces, la también empresaria se ha mostrado muy conmovida y angustiada por el dictamen y ha querido hacer campañas no solo para mostrar su apoyo, sino también para que la justicia replantee el fallo.

Como muestra de ello, está el más reciente video que compartió en sus historias de Instagram, donde se mostró muy nostálgica al extrañar a su amiga y al saber que mientras ella gozaba de privilegios, Epa estaba alejada de sus amigos, empresa, familia, etc.

"Yo necesito que Epa Colombia salga de la cárcel, yo la quiero tanto, a Epa, a Karol, a su hija, Epa está pagando una condena que no merece", expresó Calderón, mientras pidió ayuda pública para que hicieran algo al respecto.

¿Epa Colombia está enojada con Yina Calderón?

Recordemos que, tras la salida de Yina de La casa de los famosos, ella aseguró que haría hasta lo imposible por ayudar y visitar a Daneidy, sin embargo, esto no ha sido posible, porque según las propias palabras de Yina, todos han podido entrar a verla, menos ella.

Algunos intuyen que puede haber algún disgusto por parte de la empresaria de Keratinas, por el gesto que tuvo Yina en el programa, al regalar la cadena de oro y diamantes que Epa le había regalado por su cumpleaños. De momento, queda esperar que el tiempo y las socialities confirmen el estado de su amistad.