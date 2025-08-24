Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Entre lágrimas, Yina Calderón le envío mensaje a Epa Colombia

La empresaria de fajas se mostró muy afectada en redes sociales y desató las reacciones de sus seguidores.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Entre lágrimas, Yina Calderón le envío mensaje a Epa Colombia
Entre lágrimas, Yina Calderón le envío mensaje a Epa Colombia/ Archivo RCN

La creadora de contenido y empresaria, Yina Calderón se apoderó de las tendencias hace tan solo unas horas, al mostrarse muy conmovida en sus redes sociales por la ausencia de su amiga Epa Colombia, quien está en prisión por los cargos que se le imputaron años atrás por daños al bien público.

Recordemos que su proceso legal duró años en manos de la justicia y fue hasta el primer semestre de este 2025 que se falló en su contra y se le dictó privación de su libertad, justo cuando Calderón estaba participando en el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón lloró públicamente por Epa Colombia?

Fue al salir del mencionado reality del Canal RCN, que la huilense volvió a tener información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo exterior, pero sin duda, la gran noticia fue que su amiga estaba pagando una condena.

Desde entonces, la también empresaria se ha mostrado muy conmovida y angustiada por el dictamen y ha querido hacer campañas no solo para mostrar su apoyo, sino también para que la justicia replantee el fallo.

Como muestra de ello, está el más reciente video que compartió en sus historias de Instagram, donde se mostró muy nostálgica al extrañar a su amiga y al saber que mientras ella gozaba de privilegios, Epa estaba alejada de sus amigos, empresa, familia, etc.

"Yo necesito que Epa Colombia salga de la cárcel, yo la quiero tanto, a Epa, a Karol, a su hija, Epa está pagando una condena que no merece", expresó Calderón, mientras pidió ayuda pública para que hicieran algo al respecto.

¿Epa Colombia está enojada con Yina Calderón?

Recordemos que, tras la salida de Yina de La casa de los famosos, ella aseguró que haría hasta lo imposible por ayudar y visitar a Daneidy, sin embargo, esto no ha sido posible, porque según las propias palabras de Yina, todos han podido entrar a verla, menos ella.

Algunos intuyen que puede haber algún disgusto por parte de la empresaria de Keratinas, por el gesto que tuvo Yina en el programa, al regalar la cadena de oro y diamantes que Epa le había regalado por su cumpleaños. De momento, queda esperar que el tiempo y las socialities confirmen el estado de su amistad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su esposa: “No creo que la ames”

En redes sociales, Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su relación tras ser cuestionado sobre su amor por Juliana.

Enemiga de Karina García se conectó a uno de sus lives y ella reaccionó: "¿Usted qué hace acá?" Karina García

Enemiga de Karina García se conectó a uno de sus lives y ella reaccionó: "¿Usted qué hace acá?"

La creadora de contenido reveló que tenía susto por ver a esta "infiltrada" en su transmisión de redes sociales.

El creador de contenido le envió un mensaje a los seguidores de Dani, minutos antes de que ella se fuera con varios amigos. Dani Duke

Dani Duke emprendió un gran viaje sin La Liendra y esta fue su reacción

El creador de contenido le envió un mensaje a los seguidores de Dani, minutos antes de que ella se fuera con varios amigos.

Lo más superlike

Cazzu, rapera argentina durante la gala de honor a Marco Antonio Solís en Las Vegas 2022 Cazzu

Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

Cazzu, que en 2020 innovó en esta página para adultos, regresó tras confesar que la manutención de Nodal para su hija no le alcanza.

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?