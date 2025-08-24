Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Enemiga de Karina García se conectó a uno de sus lives y ella reaccionó: "¿Usted qué hace acá?"

La creadora de contenido reveló que tenía susto por ver a esta "infiltrada" en su transmisión de redes sociales.

La creadora de contenido, Karina García sigue adueñándose de los titulares en los medios de comunicación del país cafetero y de las tendencias en redes sociales tras su reciente reencuentro con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia y con quien sigue sosteniendo una relación tras haber finalizado el reality.

Recordemos que la joven es una de las más activas en redes sociales, donde constantemente comparte con sus millones de seguidores su día a día y los proyectos personales y profesionales que está emprendiendo.

¿Cuál fue la "infiltrada" que se conectó en el live de Karina García?

Precisamente en una de sus interacciones, mediante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Karina García expuso una situación que dejó a sus seguidores muy sorprendidos. Una de sus enemigas se habría conectado a ver su live, a lo que ella no tardó en revelarlo públicamente y decir que era una infiltrada.

"Se acaba de conectar una infiltrada, amigo, que no es de mi team, ¿usted qué hace conectada acá? Me odi#, ahorita les cuento... ay, no muchachos, hay infiltrados conectados, qué susto", expresó Karina.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la denuncia de Karina García en plena transmisión?

Vale aclarar, que la antioqueña quiso reservarse el nombre de la mujer que ingresó en su live, pero los internautas que estaban conectados aseguraron que se trataba de una de sus excompañeras del reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia.

Algunos se atrevieron a ponerle nombre propio, pero basados en sus palabras, podría ser cualquier persona con quien ella hubiera tenido problemas en su pasado. De momento, queda esperar que sea la propia Karina quien confirme en algún momento a quién estaba haciendo alusión.

