Dani Duke emprendió un gran viaje sin La Liendra y esta fue su reacción

El creador de contenido le envió un mensaje a los seguidores de Dani, minutos antes de que ella se fuera con varios amigos.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Dani Duke se fue de viaje con varios amigos y dejó a La Liendra en Colombia/ Archivo RCN

La creadora de contenido antioqueña, Dani Duke, emprendió un viaje al exterior, con el propósito de desconectarse, para reconectar con ella misma y oxigenar sus ideas creativas, disfrutar de un ambiente diferente con sus amigos con quienes se reencontró en una de sus escalas.

Recordemos que este, parece ser un ritual que tanto ella como su pareja, el también creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, han empezado a poner en práctica y cada uno, viajando de manera independiente. A veces solos y esta vez, ella decidió hacerlo con sus amigos y sin la compañía de su pareja.

¿Cómo fue la reacción de La Liendra luego de que Dani Duke viajara sin él?

El joven cafetero se dispuso a llevar a su novia hasta el aeropuerto y al momento de despedirse, le deseo un feliz viaje, pero sobre todo le envió un contundente mensaje a la comunidad de seguidores de su pareja: que le avisaran sobre cualquier comportamiento extraño que identificaran.

"Se van ustedes con ella, me la van a cuidar, me la van a acompañar y pilas si ven algo extraño por ahí, me las cantan, por favor", expresó el también empresario, a lo que Dani se soltó en risas y le recordó que lo extrañaría mucho y que se portara muy bien en su ausencia.

¿Cuál es el destino final del viaje de Dani Duke y con qué amigos viajó?

La paisa ha estado documentando detalles de su viaje y justo ahora compartió su primer vlog, donde dejó ver que, tras despedirse de su novio, voló con destino a Madrid donde tuvo su primera escala para encontrarse con su amigo Daiky Gamboa, con quien partió con destino a Nápoles. Allí, se sumó una tercera persona a su viaje.

De momento, su destino final parece ser Capri, Italia, donde ya está disfrutando de un plan de lujo con sus amigos. Mientras tanto, La Liendra se mostró aprovechando el fin de semana para descansar. Queda esperar que la pareja nos siga compartiendo detalles de sus planes durante los días en los que no estén juntos.

