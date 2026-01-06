En stream Blessd revela cómo nació +57 y recuerda su ruptura musical con Feid

Durante una reciente conversación transmitida en vivo, Blessd se mostró más reflexivo y abierto de lo habitual al repasar algunos de los momentos más decisivos de su carrera artística.

La charla, liderada por Westcol, permitió que el cantante paisa recordara episodios de tensión que marcaron su relación con otros exponentes de la música urbana.

Artículos relacionados La casa de los famosos Participante de La casa de los famosos tomó radical decisión sobre su cuerpo antes de su ingreso

¿Cómo nació la canción +57 según Blessd?

Blessd explicó que su llegada al proyecto fue inesperada y emocionante, cuando se sumó, la idea apenas estaba tomando forma y lo único que existía era un coro base que servía como punto de partida.

El cantante destacó que ese proceso creativo fue uno de los más gratificantes que ha vivido, no solo por el resultado final, sino por la experiencia de compartir estudio con artistas como Feid, Maluma, Karol G, J Balvin, Ryan Castro y DFZM.

Según contó, no hubo una fórmula rígida ni imposiciones, sino un ambiente donde cada voz encontró su espacio, logrando una mezcla que representó a Medellín y a Colombia en general.

Para Blessd, esa canción simboliza un momento irrepetible, en el que la unión superó los egos y la música fue el verdadero motor de la colaboración.

Artículos relacionados La Liendra ¿Sin Dani Duke? La Liendra disfruta sus vacaciones practicando deportes extremos en su tierra natal

¿Qué pasó realmente entre Blessd y Feid durante la Copa América?

Más allá de la música, la entrevista también sacó a flote un episodio polémico que muchos seguidores recuerdan con curiosidad, Blessd se refirió a un altercado con Feid ocurrido durante la final de la Copa América 2024 en Miami, un hecho que, según explicó, comenzó con un cruce físico en medio del ambiente cargado del estadio.

Blessd contó cómo se armó +57 con las estrellas más grandes del género urbano.(Foto Mike Coppola/AFP)

Aunque en ese momento el incidente no pasó a mayores, con el tiempo la situación se fue agravando y relató que las diferencias trascendieron el escenario deportivo y se trasladaron a redes sociales y lanzamientos musicales, donde comenzaron a aparecer indirectas y mensajes que los fanáticos interpretaron como ataques directos entre ambos.

El artista reconoció que ese episodio marcó un antes y un después en su relación con Feid, dando paso a una distancia que, hasta hoy, no se ha logrado cerrar del todo.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos 2026: sorpresivo cambio de porcentajes de votos en último grupo de aspirantes

¿Por qué terminó la relación musical entre Blessd y Feid?

Entre las versiones que circularon, mencionó acusaciones de copiar estilos, tensiones por posibles colaboraciones y comentarios relacionados con otros artistas del género, como la supuesta negativa de trabajar junto a Anuel AA.

Blessd recordó el conflicto que terminó su relación con Feid. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Sin entrar en detalles excesivos, el cantante dejó entrever que la suma de malentendidos, egos y diferencias creativas terminó por romper un vínculo que alguna vez fue cercano.

Hoy, Blessd ve ese capítulo como una lección y reconoce que la industria no solo se construye con éxitos, sino también con conflictos que enseñan a manejar la fama, la presión y las relaciones personales.