En medio de la polémica, Marcela Reyes conmovió con estremecedor mensaje para su hijo

Tras la muerte de B King, la antioqueña abrió su corazón y se desahogó frente a lo que ha vivido como mamá en este proceso.

En medio de la polémica, Marcela Reyes conmovió con estremecedor mensaje para su hijo/ Archivo RCN

En medio de las tristes noticias que han rodeado a la Dj antioqueña Marcela Reyes en los últimos días, tras del fallecimiento de su exesposoB King, en la ciudad de México, la mujer ha mostrado algunos fragmentos de cómo trata de continuar su vida como mujer, como profesional y sobre todo, como mamá.

Como muestra de ello, está la más reciente historia que compartió la paisa en sus historias de Instagram, donde mostró su mayor motivación para sacar fuerzas de donde no tiene y seguir adelante.

En medio de la polémica, Marcela Reyes le envió un conmovedor mensaje a su hijo

La mujer aprovechó sus historias y un video de su hijo Valentino, para enviar un mensaje de aliento y amor a sus millones de seguidores.

El amor que siento por ti, hijo mío, es tan grande que no existen palabras suficientes para describirlo. Eres mi motor, mi razón y mi mayor inspiración. Cada día me esfuerzo, por ser una mejor persona, no sólo por mí, sino por ti, porque deseo que crezcas viendo en mí, un ejemplo de amor, respeto y lucha , expresó Marcela en un video donde aparecía su hijo sonriendo.

Sin embargo, las palabras de la mujer no quedaron ahí, y continuó expresando que quería que su hijo supiera que todo lo que hace siempre es Por y para él, y que en ella habita todo el tiempo, un pedacito de él en su corazón. Cerró diciendo que él es su mayor regalo. Y que gracias a él seguirá aprendiendo , creciendo y amando con toda el alma.

Así reaccionaron los fans a la emotiva dedicatoria de Marcela Reyes en redes

Fue cuestión de minutos para que las palabras de la paisa se hicieran virales en redes sociables y como es habitual en estos casos, las reacciones no tardaron en llegar. Unos, le enviaron mensajes de amor y fortaleza por el proceso tan difícil que está viviendo y otros la felicitaron por seguir adelante, por mostrar tanta fuerza y ganas de continuar gracias a la inspiración de su hijo.

Otros, por su parte, se sumaron a sus palabras y le recordaron que después de los momentos de tormenta llega la calma y que seguramente ella será testigo de ello en un tiempo, cuando vea que todas las lágrimas del presente se convirtieron en bendiciones a futuro.

