Emiro Navarro sorprendió al revelar que está aprendiendo a manejar: ¿cómo le fue?

Emiro Navarro se ha posicionado en ser uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales. Además, obtuvo un importante reconocimiento al ser uno de los finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el nombre del influenciador se ha convertido en tendencia al compartirles a sus seguidores mediante un video en directo en una plataforma digital que dio un nuevo paso en su vida al tomar clases de conducción.

Emiro Navarro está tomando clases de conducción: así lo reveló en redes

Recientemente, Emiro Navarro compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que está teniendo un importante paso en su vida al tomar clases de conducción.

El nuevo paso que dio Emiro Navarro. | Foto: Canal RCN

De este modo, el creador de contenido digital invitó de especial manera a que sus seguidores se conectaran en un video en directo en la plataforma digital de ‘Kick’ para que lo acompañaran durante el proceso durante su proceso al tomar clases de conducción y reveló las siguientes palabras:

“Bueno chicos, como pueden ver acá me siento ready para tomar clases de conducción. De este modo, estoy dispuesto en adquirir todo el aprendizaje. Además, ya saben, no me quiero varar en mi automóvil”, añadió el influenciador.

¿Qué han dicho los seguidores de Emiro al ver sus clases de conducción?

A raíz de la reciente historia de Emiro Navarro, donde reveló que está atravesando por un importante momento en su vida, muchos de sus seguidores generaron emotivos comentarios en sus redes sociales expresando las siguientes palabras:

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Emiro con sus clases? | Foto: Canal RCN