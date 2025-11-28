Emiro Navarro reapareció y destapó la verdad detrás de su pausa en redes sociales: "la vida nos detiene"
El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón para contar por qué decidió alejarse de redes sociales y revelar qué ha ocurrido en estos días de ausencia.
Han pasado exactamente 11 días, desde que Emiro Navarro generó preocupación en redes sociales tras compartir un video en el que mostró sosteniendo una conversación con su mamá y expresando con evidente tristeza que no estaba pasando por un buen momento, especialmente respecto a su salud mental.
¿Por qué Emiro Navarro preocupó a sus seguidores en redes sociales?
Tras causar curiosidad por saber cómo se encuentra en estos días en los ha permanecido alejado de las redes sociales, hace pocas horas reapareció en su cuenta de Instagram para compartir unas conmovedoras palabras en las que expresó su sentir en medio de lo ha significado hacer una pausa en las plataformas digitales.
"Pelas, quiero decirles que las amo y les agradezco por cada mensaje, cada palabra de apoyo y cada gesto de cariño que me han dado", dijo el influenciador al principio del mensaje. Posteriormente, continuó afirmando que la energía de sus seguidoras ha sido "un abrazo enorme" a lo largo de este proceso.
¿Por qué Emiro Navarro decidió hacer una pausa en rede sociales?
De acuerdo con las declaraciones del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, este espacio que decidió tomarse, le ha permitido justamente sanar, reencontrarse y cargarse de enegía nuevamente.
"A veces la vida nos detiene un poquito para recordarnos quiénes somos y de qué estamos hechos y esta pausa me ha servido justo para eso", señaló.
¿Qué dijo Emiro Navarro tras alejarse de las redes sociales por unos días?
Y a propósito de la llegada del último mes del año, el creador de contenido se mostró emocionado de poder celebrar la navidad, per sobre todo, quiso aprovechar su mensaje para recordarle a quienes lo siguen, lo verdaderamente valioso en estas fechas: " la familia, la salud, la paz, la alegría de estar vivos y la bendición de compartir con quienes amamos".
Por último, Navarro reiteró su gratitud y advirtió que cuando sea el momento de regresar, lo hará con mucha más fuerza, más claro y más recargado que nunca.
"Gracias por estar, por esperar, por no soltarme, las llevo conmigo siempre", concluyó el joven finalista de la segunda temporada de la casa más famosa del país.