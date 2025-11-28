Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro reapareció y destapó la verdad detrás de su pausa en redes sociales: "la vida nos detiene"

El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón para contar por qué decidió alejarse de redes sociales y revelar qué ha ocurrido en estos días de ausencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro contó por qué decidió alejarse de las redes sociales. Foto | Canal RCN.

Han pasado exactamente 11 días, desde que Emiro Navarro generó preocupación en redes sociales tras compartir un video en el que mostró sosteniendo una conversación con su mamá y expresando con evidente tristeza que no estaba pasando por un buen momento, especialmente respecto a su salud mental.

Tras causar curiosidad por saber cómo se encuentra en estos días en los ha permanecido alejado de las redes sociales, hace pocas horas reapareció en su cuenta de Instagram para compartir unas conmovedoras palabras en las que expresó su sentir en medio de lo ha significado hacer una pausa en las plataformas digitales.

"Pelas, quiero decirles que las amo y les agradezco por cada mensaje, cada palabra de apoyo y cada gesto de cariño que me han dado", dijo el influenciador al principio del mensaje. Posteriormente, continuó afirmando que la energía de sus seguidoras ha sido "un abrazo enorme" a lo largo de este proceso.

De acuerdo con las declaraciones del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, este espacio que decidió tomarse, le ha permitido justamente sanar, reencontrarse y cargarse de enegía nuevamente.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Emiro Navarro tras tomar un pausa en redes sociales. Foto | Canal RCN.

"A veces la vida nos detiene un poquito para recordarnos quiénes somos y de qué estamos hechos y esta pausa me ha servido justo para eso", señaló.

Y a propósito de la llegada del último mes del año, el creador de contenido se mostró emocionado de poder celebrar la navidad, per sobre todo, quiso aprovechar su mensaje para recordarle a quienes lo siguen, lo verdaderamente valioso en estas fechas: " la familia, la salud, la paz, la alegría de estar vivos y la bendición de compartir con quienes amamos".

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro reapareció con emotivo mensaje en redes. Foto | Canal RCN.

Por último, Navarro reiteró su gratitud y advirtió que cuando sea el momento de regresar, lo hará con mucha más fuerza, más claro y más recargado que nunca.

"Gracias por estar, por esperar, por no soltarme, las llevo conmigo siempre", concluyó el joven finalista de la segunda temporada de la casa más famosa del país.

