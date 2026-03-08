Ella sería la mujer que estaría conquistando a Eidevin López: ¿es su nueva pareja?

Eidevin López volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzara a circular un video en el que aparece compartiendo de manera muy cercana con una misteriosa mujer durante la Feria de Cúcuta.

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Las imágenes rápidamente despertaron la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 habría encontrado nuevamente el amor tras su paso por el reality.

Captan a Eidevin López muy cariñoso con una mujer y revelan quién sería (Foto Canal RCN)

¿Quién es la mujer con la que relacionan a Eidevin López?

Los videos fueron compartidos por la creadora de contenido Samilú, quien aseguró que sus seguidores identificaron a la mujer que aparece junto a Eidevin López.

Según explicó, se trataría de Isabella Contreras, una diseñadora de modas y creadora de contenido que también estuvo presente durante varios de los eventos de la Feria de Cúcuta, donde coincidió con varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026.

En las imágenes que comenzaron a viralizarse se observa a ambos disfrutando de un concierto, bailando y compartiendo muy de cerca durante toda la noche.

Varios usuarios señalaron que no sería la primera vez que ambos aparecen juntos, pues días atrás ya habían sido vistos en algunas historias publicadas por amigos en común.

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¿Qué dijo Eidevin López sobre los rumores?

Ante la cantidad de comentarios que comenzaron a circular en redes sociales, Eidevin López decidió pronunciarse sobre la situación.

El creador de contenido aseguró que actualmente se encuentra soltero y afirmó que no tiene inconveniente en que las personas lo vean compartiendo con alguien, por el mismo hecho de que no tiene una relación con alguien.

Por su parte, Valentino Lázaro también habló del tema y salió en defensa de su amigo. El influenciador aseguró que Eidevin tiene derecho a rehacer su vida sentimental y recordó lo ocurrido con Karola después de finalizar el reality.

Según Valentino, durante el programa el actor creyó que ambos podrían iniciar una relación al salir de la competencia. Sin embargo, posteriormente ella aseguró que no estaba preparada para dar ese paso.

El creador de contenido defendió al actor y dijo que si a él le hubieran hecho lo que Karola le hizo a Eidevin, de usar su nombre para generar polémicas, se sentiría utilizado.