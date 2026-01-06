Ella es Sheila Gándara, la actual pareja de Juanda Caribe de La casa de los famosos Colombia

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanda Caribe hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Ella es Sheila Gándara, su pareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es Sheila Gándara, la pareja de Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, El Jefe del reality ha acaparado la atención mediante las diferentes redes sociales tras anunciar el ingreso de varias celebridades, las cuales se apoderarán de la televisión por su gran participación.

Con base en esto, uno de los participantes que cautivará con su buen sentido del humor y polifacética personalidad es Juanda Caribe, quien en la actualidad es un reconocido creador de contenido digital.

¿Quién es la pareja del creador de contenido digital Juanda Caribe?

Es clave mencionar que Juanda Caribe se ha destacado desde hace varios meses en ser un reconocido creador de contenido digital, comediante y empresario, cautivando con su buen sentido del humor.

¿Quién es la actual pareja de Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Más allá de su actual vocación, Juanda Caribe ha demostrado tener una estable relación desde hace varios meses con la influenciadora Sheila Gándara, quien es en la actualidad la madre de su primera hija llamada Victoria.


Desde hace varios meses, Sheila cautivó a sus seguidores tras el especial anuncio que hizo en sus redes sociales que estaba embarazada, anunciando la noticia con un video especial en el que reveló el género de su bebé.

Así que Juanda Caribe ha demostrado no solo tener una estable relación en la actualidad, sino que también en ser un padre ejemplar y, también, al tener una química especial junto a Sheila, con quien lleva un largo periodo de tiempo.

¿Cómo se confirmó el ingreso de Juanda Caribe a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unos días, El Jefe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió con la sorprendente noticia que Juanda Caribe hará parte de la nueva edición del reality.

Así también, el influenciador hizo parte de importantes realitys del Canal RCN, como MasterChef Celebrity y ¿Quién es la Máscara?, en el que adquirió gran popularidad.

¿En qué producciones participó Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Sin duda, la noticia ha causado gran conmoción por parte de sus seguidores, quienes están sumamente entusiasmados por su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

