Ella es Lina Luna, la hermana menor de Carolina Sabino, actuó en Francisco, el matemático

Carolina Sabino goza de gran trayectoria en la televisión nacional y ahora ha vuelto al radar de la farándula nacional por su participación en MasterChef Celebrity.

¿Quién es Lina Luna, la hermana de Carolina Sabino de MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino ha logrado destacarse en la cocina más famosa de colombia con sus preparaciones y personalidad.

Esto ha hecho que su nombre genere curiosidad en los televidentes y es allí donde ha salido a la luz el nombre de su mamá, la actriz Myriam de Lourdes y de su hermana Lina Luna.

Aunque muchos no lo saben, la hermana menor de Carolina Sabino, Lina Luna, también fue actriz y tuvo una notable participación en la serie del Canal RCN Francisco el matemático.

En esta recordada producción, Lina Luna dio vida a Marcela Mejía, una joven rebelde que tenía conflictos de su edad y que se veían inmersa en situaciones complejas en el colegio.

¿Cómo luce en la actualidad Lina Luna, la hermana de Carolina Sabino de MasterChef Celebrity?

Lina Luna logró con su participación en Francisco el matemático darse a conocer en el mundo de la televisión y tras este papel logró participar en otras producciones de diferentes canales de televisión.

Sin embargo, aunque tenía una carrera prometedora en la televisión, Lina decidió al terminar sus estudios escolares retirarse de este mundo para empezar una carrera universitaria.

Lina decidió dejar a un lado los set de grabación para dedicarse al mundo de la comunicación digital, marketing y asesorías personalizadas.

Precisamente, en las redes sociales de Lina se puede ver parte de su contenido referente a su trabajo en la actualidad y su look es completamente diferente al lució en Francisco, el matemático.

¿Cómo es la relación de Carolina Sabino y Lina Luna?

Carolina Sabino es bastante reservada con su vida privada y familiar y en sus redes sociales se destacan más sus proyectos personales y laborales.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram se pueden ver algunas fotos de Carolina junto a su hermana Lina Luna, quien al parecer vive en el exterior.

En MasterChef Celebrity, Carolina ha dedicado algunas de sus preparaciones a su familia, a quienes asegura siempre ha querido hacer sentir orgullosos.

