Ella es Eliana Duque, Miss Valle que lidera la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality

El pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo el capítulo 8 de Miss Universe Colombia, el reality, en el que las candidatas demostraron su gran desempeño en una prueba llena de danza y deporte.

Además, varios internautas han generado varias reacciones a través de las diferentes plataformas digitales en el que evaluaron el gran desempeño de una de las candidatas que ha liderado la tabla de posiciones, demostrando su talento en cada una de las pruebas.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Quién es la Miss que lidera la tabla de posiciones?

El nombre de Eliana Duque se ha convertido en tendencia en los últimos días al demostrar su gran desempeño durante las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality. Además, tiene 27 años y en la actualidad, está soltera.

Recordemos que en el capítulo 8, las representantes se enfrentaron a una serie de pruebas en el que le demostraron al jurado, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar , su gran desempeño al momento de responder preguntas y, también, en la danza.

¿Quién es la Miss que lidera la tabla de posiciones? | Foto: Canal RCN

Es así como varias candidatas enfrentaron una serie de enseñanzas durante su desempeño en cada una de las etapas. También es clave mencionar que Eliana Duque no solo cautivó a los televidentes por su disciplina y esfuerzo en la competencia, sino que también, demostró su talento al liderar la tabla de posiciones, llevando en alto el nombre de su región.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué dijo Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, al liderar la tabla de posiciones?

A raíz del gran desempeño que demostró tener Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, al liderar la tabla de posiciones, la candidata compartió su emotiva reacción tras ser una de las participantes que más ha destacado a lo largo del certamen de belleza. En su cuenta oficial de Instagram expresó las siguientes palabras:

“Se acerca el final de esta gran aventura y no puedo estar más agradecida por lo vivido y aprendido aquí. Hoy hicimos un maravilloso trabajo en equipo y pusimos a prueba no solo la coordinación, sino nuestra disposición y escucha. Seguimos en el Top 1 de la tabla. Arriba mi Valle”, añadió Eliana Duque.

¿Qué dijo Eliana Duque al liderar la tabla de posiciones? | Foto: Canal RCN

Cada vez las candidatas están más cerca cuál será el nombre de la próxima representante que se llevará la corona universal para representar al país en el Miss Universe en Tailandia.