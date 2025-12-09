¿Elizabeth Loaiza planea un tercer embarazo? Así respondió en redes sociales

La modelo caleña Elizabeth Loaiza volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras responder una serie de preguntas sobre su vida personal y profesional.

¿Qué dijo Elizabeth Loaiza sobre un nuevo embarazo?

En medio de la dinámica, un seguidor preguntó si después de superar la difícil etapa que enfrentó con el cáncer de útero, estaba considerando la posibilidad de tener otro hijo.

La empresaria no dudó en responder y dejó claro que sí está buscando convertirse en madre nuevamente y aunque condicionó esta decisión a un contrato laboral que podría definir el momento en el que daría ese paso.

Elizabeth Loaiza explicó que actualmente se encuentra enfocada en un proyecto profesional importante y que, de concretarse, retrasaría un poco la llegada de un nuevo bebé.

Sin embargo, si dicho contrato no se da, continuará con la búsqueda de un tercer hijo junto a su pareja, el empresario Juan Pablo Benavides, pues la modelo ya tiene dos hijos biológicos, Javier y Ana Sofía, además de Mía, quien es hija de su actual pareja y a quien ha acogido como propia.

En redes sociales suele compartir momentos con las dos niñas, aunque ha sido más reservada al hablar de Javier, quien no suele aparecer con frecuencia en sus publicaciones.

¿Qué ha dicho Elizabeth Loaiza sobre su hijo Javier?

En la misma dinámica de preguntas, Elizabeth Loaiza aprovechó para responder a quienes cuestionan por qué Javier no es tan visible en su vida digital, a lo que la exreina contestó que no todo en su vida privada tiene que ser de dominio público, especialmente si tiene que ver con sus hijos.

Elizabeth Loaiza respondió a sus seguidores sobre la posibilidad de un nuevo embarazo. | Foto Freepik

Este comentario ha generado opiniones divididas entre quienes respetan su decisión de no exponer detalles y los que insisten en conocer más sobre el padre de su primer hijo, en lo que la modelo enfatizó que su rol como madre está por encima de cualquier persona y que cada uno de ellos recibe la misma dedicación y amor.

¿Cómo influyó la experiencia de Elizabeth Loaiza con el cáncer en sus expectativas como madre?

La historia de Elizabeth también ha estado marcada por un duro episodio en su vida, en el que el cáncer de útero fue diagnosticado después de un embarazo que no pudo llevar a término.

Sin embargo, después de un proceso de recuperación, se muestra abierta a ampliar su familia y enfrentar le reto de la maternidad por tercera vez, combinando siempre sus responsabilidades personales con los proyectos profesionales que sigue construyendo.