El video emotivo con el que Mariana Zapata anunció su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata inicia una de las etapas más importantes de su carrera al ser anunciada oficialmente como la nueva habitante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026.

La influencer paisa confirmó su ingreso al reality con un video emotivo publicado en su cuenta de Instagram, donde abrió su corazón y dejó ver el camino que la llevó desde sus inicios hasta el lugar que hoy ocupa frente a millones de seguidores.

Con un mensaje cargado de fe y gratitud, Mariana dejó claro que este logro representa mucho más que una oportunidad televisiva, es la materialización de un sueño que llevaba años construyéndose.

¿Quién es Mariana Zapata y por qué su ingreso a La casa de los famosos Colombia genera expectativa?

Bajo el mensaje “En el tiempo de Dios, no en el mío”, la influencer expresó el orgullo que siente por haber perseverado, incluso cuando el resultado parecía distante.

Con tan solo 24 años, Mariana Zapata se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas del país, ha construido una comunidad sólida en redes sociales gracias a un contenido enfocado en estilo de vida, moda, belleza y viajes.

"Voy a ser 100% yo: con lo bueno, lo imperfecto, lo real… pero SIEMPRE YO." Expresó.

Actualmente supera los 4,1 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde su cercanía y autenticidad la han posicionado como una figura influyente.

¿Qué significa para Mariana Zapata entrar a La casa de los famosos Colombia?

En su mensaje dejó claro que ingresará al reality siendo fiel a su esencia, mostrando lo bueno, lo imperfecto y lo real, además aseguró que no pretende construir un personaje, sino permitirse vivir la experiencia tal como es, con errores incluidos.

Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Reconoció que el proceso la obligó a creer más en sí misma y a entender que cada etapa tenía su propio ritmo y entrar a la casa no solo simboliza un avance profesional, sino una validación interna de todo lo que ha trabajado durante años.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Mariana Zapata tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En cuestión de horas, el anuncio se llenó de mensajes de apoyo, orgullo y emoción, muchos ya se organizan para fortalecer su fandom y acompañarla durante toda la competencia, proponiendo estrategias para votaciones y dinámicas digitales que impulsen su permanencia en el programa.

Mariana Zapata se encuentra soltera y no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa. (Foto Canal RCN)

Su comunidad celebra verla cumplir uno de sus mayores sueños y confía en que su autenticidad será su mayor fortaleza dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.