Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El radical cambio de look con el que La Segura arrancó el 2026

La Segura comenzó el 2026 con un look rubio, largo y renovado que causó revuelo en redes y marcó un claro mensaje de reinvención.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look.
La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look. Foto Canal RCN

La Segura inició el 2026 con un cambio que no pasó desapercibido y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores pues decidió darle un giro completo a su imagen y apareció en redes sociales con un look totalmente renovado.

Artículos relacionados

¿Por qué el cambio de look de La Segura causó tanto impacto?

Desde hace años, La Segura ha construido una relación cercana con sus seguidores, quienes se sienten parte de su proceso personal y profesional, por eso, cuando apareció con una imagen completamente distinta, el impacto fue inmediato.

 

El tono rubio, acompañado de un largo que estiliza su rostro, fue percibido como un cambio audaz pero acertado, capaz de resaltar sus rasgos y proyectar una energía renovada.

Las primeras imágenes publicadas en su cuenta oficial de Instagram lograron miles de interacciones en cuestión de minutos, los mensajes coincidían en un punto, el nuevo look la hace ver radiante, segura y en perfecta sintonía con una nueva etapa.

Artículos relacionados

¿Qué dicen las reacciones en redes sobre la nueva imagen de La Segura?

Influencers, amigos cercanos y seguidores destacaron la frescura que transmite su nueva apariencia y la manera en que logra adaptarse a distintas tendencias sin perder su esencia.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
El cambio reafirma la capacidad de La Segura para reinventarse y mantenerse vigente en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Además, varios usuarios interpretaron este cambio como un mensaje implícito de renovación personal, y que La Segura eligiera estrenar este look como una de sus primeras historias del 2026 reforzó esa lectura.

Artículos relacionados

¿Qué representa este look para el inicio del 2026 de La Segura?

La Segura parece marcar un punto de partida, el cabello rubio y largo transmite una imagen más sofisticada, pero al mismo tiempo conserva la espontaneidad que la caracteriza.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo
La Segura sorprendió a sus seguidores al aparecer con un look completamente renovado al inicio del 2026. (Foto: Canal RCN)

Comenzar el año con una transformación visible sugiere que La Segura está lista para asumir nuevos proyectos y sus seguidores, atentos a cada movimiento, esperan que este cambio sea solo el inicio de una etapa cargada de contenido.

Su look rubio no solo define una tendencia, sino que se convierte en un símbolo de confianza, autenticidad y evolución personal a lo largo de este 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Claudia Bahamón muestra los outfits más icónicos. Claudia Bahamón

Estos son los mejores outfits de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity que enamoraron a sus fans

Claudia Bahamón impactó en redes sociales al compartir un recuento de sus outfits más icónicos en MasterChef Celebrity.

Karina García no pasó desapercibida en el concierto de Silvestre Dangond. Karina García

Karina García se robó todas las miradas con su baile en concierto de Silvestre Dangond

Karina García cerró el año asistiendo a un concierto de Silvestre Dangond y captó la atención de muchos de los presentes.

Valentino Lázaro paso Año Nuevo sin su familia Influencers

Valentino Lázaro contó el imprevisto que cambió sus planes de Año Nuevo: "no fue fácil"

Un inconveniente obligó a Valentino Lázaro a cambiar sus planes de Año Nuevo y permanecer en Colombia, lejos de su familia.

Lo más superlike

Muere Daddoa, reconocida creadora de contenido surcoreana, Talento internacional

Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

Se confirmó la muerte de Lee Da-sol, conocida en redes sociales como Daddoa. La surcoreana falleció a los 29 años, según informó su agencia.

P!nk es hospitalizada a horas de terminar el 2025 Talento internacional

P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí