El príncipe Harry sorprende como surfista en California y Meghan lo muestra orgullosa

El príncipe Harry sorprendió en redes sociales tras aparecer surfeando en California, un pasatiempo que Meghan mostró con orgullo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Supuesto enfrentamiento entre el príncipe Harry y el príncipe Andrew
El equipo del príncipe Harry respondió sobre las acusaciones / (Foto de AFP)

La vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en California parece estar cada vez más ligada al estilo relajado y soleado de la costa oeste de Estados Unidos.

¿Cómo ha sido el nuevo estilo de vida al que se han adaptado el príncipe Harry y Megan Markle?

Desde que se mudaron en 2020, la pareja ha encontrado en este lugar no solo un hogar para criar a sus hijos Archie y Lilibet, sino también un espacio para descubrir nuevas pasiones.

Harry fue captado disfrutando de su faceta como surfista en California.
El príncipe Harry dejó ver su faceta más relajada: ahora surfea en California y Meghan no dudó en compartirlo. (Foto: Raúl Arboleda / AFP)

Una de ellas, y quizás la más sorprendente, es el surf, disciplina en la que Harry ya comienza a ser visto como todo un aficionado con gran destreza, recientemente, Meghan decidió compartir un video que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¿De qué se trataba el video que Megan Markle compartió en sus redes sociales?

En el video aparece el príncipe Harry disfrutando sobre la tabla, deslizándose con entre las olas y demostrando que ha sabido adaptarse muy bien a la cultura playera, su esposa Megan acompañó la publicación expresando que no podía dejar de mostrar a sus seguidores.

Aunque muchos se sorprendieron con estas imágenes, lo cierto es que Harry lleva un tiempo explorando su gusto por el surf, pues, de hecho, en 2023, el deportista Raimana Van Bastolaer publicó un video junto al príncipe Harry en el que lo felicitaba por su desempeño sobre la tabla de surf.

¿Cuál ha sido la sensación que Megan Markle y el Príncipe Harry le transmiten a sus seguidores sobre su nuevo estilo de vida?

Harry parece disfrutar cada vez más de esta nueva faceta en California mientras Meghan, por su parte, se muestra encantada de acompañarlo en esta etapa, celebrando no solo su papel como padre y esposo, sino también su capacidad para divertirse y aprender cosas nuevas.

Meghan compartió un video donde Harry sorprende sobre la tabla de surf.
Harry disfruta su vida en California y Meghan lo mostró surfeando con gran estilo. Una nueva etapa lejos de la realeza. Foto: AFP - Mike Coppola

La pareja, que en varias ocasiones ha sido foco de controversia, demuestra con este tipo de momentos familiares que han encontrado un equilibrio en su vida privada, y aunque Harry ya no ocupa un rol oficial en la realeza británica, sus seguidores parecen disfrutar verlo reinventarse, esta vez como un surfista apasionado de las olas californianas.

