J Balvin hace historia al llevar el reguetón por primera vez a Vietnam

J Balvin continúa expandiendo las fronteras de la música urbana, esta vez, el artista colombiano sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías de su llegada a Vietnam, donde se prepara para ofrecer lo que él mismo describió como “el primer show de reguetón en la historia por estos lados”.

¿Cómo ha sido la experiencia de J Balvin en Asia?

Con esa frase, acompañada de varias postales de su recorrido por la ciudad, J Balvin dejó claro que está listo para marcar un hito en un país que no suele recibir con frecuencia a exponentes de este género.

El artista paisa aterrizó el 22 de agosto en el aeropuerto internacional de Noi Bai, apenas una hora después de que lo hiciera DJ Snake, con quien compartirá escenario en el festival 8Wonder: Moments of Wonder, uno de los eventos musicales más esperados de la región.

Ambos fueron recibidos por el equipo de producción y trasladados a su hotel, donde descansaron antes de iniciar los ensayos para el espectáculo.

¿Cuál ha sido la reacción de J Balvin y JD Snake con esta nueva experiencia en el exterior?

Mientras DJ Snake se mostró fascinado por los paisajes urbanos y, en particular, por un edificio adornado con banderas vietnamitas, J Balvin expresó su emoción por llevar su música a nuevos territorios.

Desde Medellín hasta Vietnam: J Balvin llevó el reguetón a un país que nunca había recibido un show del género urbano. (Foto AFP: Meg Oliphant).

La llegada del reguetonero despertó gran expectación, pues nunca un artista del género había encabezado un evento de esta magnitud en Vietnam.

El festival promete convertirse en una verdadera fiesta global, con la mezcla del estilo electrónico de Snake y los ritmos latinos de Balvin.

Antes de poner rumbo a Vietnam, Balvin ya había dejado su huella en Japón como parte del Summer Sonic Festival, celebrado en Tokio, allí compartió escenario con Feid y Yandel, convirtiéndose en uno de los representantes latinos más destacados de un evento que reúne a artistas de talla mundial.

¿Qué otras sorpresas trajo J Balvin en medio de sus presentaciones por el continente?

La actuación, además, coincidió con el cumpleaños del “Ferxxo”, lo que transformó la presentación en una celebración doble que los fans disfrutaron con entusiasmo.

DJ Snake y J Balvin compartieron escenario en uno de los festivales más esperados de Asia y además celebraron el cumpleaños de Feid. | Foto AFP: Jason Koerner

El paso de Balvin por Asia también forma parte de la promoción de Rayo, su álbum de 2024, que continúa sumando oyentes alrededor del planeta, el proyecto, junto con su mixtape Mixteip lanzado en julio, refleja la búsqueda constante de J Balvin por reinventar su sonido sin perder la esencia del reguetón.

La llegada de J Balvin a Vietnam confirma su estatus como uno de los embajadores más fuertes del reguetón, desde Medellín hasta los rincones más inesperados del mundo, el cantante demuestra que la música latina sigue rompiendo barreras culturales y geográficas.

Su presentación en el 8Wonder no solo será un espectáculo musical, sino también un capítulo más en la historia de cómo el reguetón conquistó territorios que antes parecían inalcanzables.