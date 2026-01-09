'El Negro' Salas recordó su paso por La casa de los famosos Colombia con emotivas fotografías

El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Luis Fernando "El Negro" Salas, emocionó al compartir un recuento de su paso por el reality.

'El Negro' Salas habló de su experiencia en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo recordó su paso por La casa de los famosos Colombia 2025 el actor Fernando “El Negro” Salas?

El caleño compartió un carrusel de fotografías recordando los momentos más icónicos que tuvo en el desarrollo del programa y asegurando que ya se encuentra listo y a la espera de la tercera temporada.

En las imágenes se le puede ver al Negro Salas cuando tuvo que vestirse de mujer, cuando estuvo en el After tras su eliminación, cuando tuvo la visita de su pareja en el congelado y compartiendo con Camilo Trujillo y Norma Nivia.

Además, acompañó las instantáneas con un honesto mensaje donde expresa que hace un año estaba empezando la aventura de La casa de los famosos y que esa experiencia le dejó muchos aprendizajes por ser una etapa intensa y muy especial.

“Mientras espero que empiece la 3 temporada de #lacasadelosfamosos les dejo este #TBT Hace un año estábamos empezando esta aventura… sin saber todo lo que venía, momentos, risas, aprendizajes y experiencias que se quedan conmigo para siempre. Fue una etapa intensa, real y muy especial”, escribió El Negro salas en su publicación.

¿Qué ha dicho “El Negro” Salas sobre sus proyectos profesionales?

Tras su participación en el programa se le ha visto a Fernando sacando contenido para sus redes sociales de manera más constante y se le ha visto de paseo junto a su amigo Camilo Trujillo.

El Negro Salas no ha dado muchos detalles sobre sus proyectos profesionales pero sus seguidores esperan verlo pronto en la televisión.

Luis Fernando “El Negro” Salas se convirtió en el décimo eliminado de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

El actor caleño salió del reality con apenas 5,45% de apoyo en las votaciones. un resultado que reflejó el bajo respaldo del público en esa jornada y que marcó el final de su participación en la competencia.