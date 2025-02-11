Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El influencer JuanDa celebra su cumpleaños y conmueve con mensaje que envió: “me cambiaron la vida”

JuanDa ha sido intermitente en las redes sociales a causa de su salud mental y ahora conmovió a sus seguidores con la celebración de su cumpleaños.

Influencer JuanDa celebra su cumpleaños con amigos y conmueve con mensaje sobre su sentdo de la vida.
Influencer JuanDa celebra su cumpleaños con amigos y conmueve con mensaje.

En su cuenta alternativa de Instagram con más de 1 millón 700 mil seguidores, el famoso y talentoso creador de contenido colombiano conocido como JuanDa reveló unas tiernas fotos de lo que fue la celebración de su cumpleaños este sábado 1 de noviembre.

¿Cómo celebró JuanDa su cumpleaños?

En las postales se puede ver que recibió varios pasteles: uno con figuras y fotos random que tanto lo representan, otros cuatro con los rostros de cada uno de sus perritos (morb0so, chandosa, pocillo y pulgosa), y uno con forma de corazón con una imagen de La Rosalía; y los amigos cercanos con los que estuvo en esta fecha.

Varios de esos amigos, como Brayan, Sneyder y Laura han sido justamente quienes más lo han apoyado en su proceso de salud mental para mejorarse, pues hace tres años se supo que tuvo una recaída muy fuerte que casi le quita la vida y decidió, con ayuda de sus amigos, salir adelante.

Desde entonces, parece que JuanDa ha estado intermitente en las redes sociales y por ejemplo, antes de octubre, llevaba 4 meses sin publicar en sus redes.

¿Por qué JuanDa siempre vuelve a publicar contenido en octubre?

No obstante, este mes de Halloween es muy especial para él y se ha convertido en una fecha importante para sus seguidores, pues no deja de aparecer en esos momentos con sus grandes ideas de disfraces.

Así pues, en la descripción de su post por su cumpleaños, JuanDa decidió explicar que Halloween y los disfraces tan realistas que les hace a sus seguidores le han dado un sentido a su vida y especialmente a esa fecha de su nacimiento, complementando su mensaje con palabras muy conmovedoras:

“Disfrazarme y hacerle videos a sumercé le dio sentido a esta fecha y siempre que llega estoy muy feliz por dar lo mejor de mí para ustedes. Gracias por acompañarme otro año y gracias a las personas que aparecen en estas fotos por hacerme sentir especial y que esta fecha debe ser algo importante, me cambiaron la vida. No pido más, soy feliz :)” escribió el famoso Colombiano.

Varios famosos, como las actrices Nela González y Laura Barjum, así como varios de sus amigos le escribieron a JuanDa cuánto lo valoran y lo aprecian, además de desearle muchos años más de vida llenos de felicidad.

