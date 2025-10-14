El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprende a fans por su parecido con James Rodríguez

Gabriel Coronel y Daniela Ospina disfrutan de unas vacaciones familiares en República Dominicana, y compartieron con sus seguidores un video que rápidamente se volvió tendencia.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Por qué todos lo comparan al niño de Gabriel Coronel y Daniela Ospina con James Rodríguez?

En el clip, publicado en TikTok, el actor venezolano aparece junto a su esposa y su hijo Lorenzo mientras dice: “Amor, no les hemos contado…”, a lo que Daniela responde sonriente: “En el paraíso”.

La pareja confirmó que se encontraban disfrutando unos días de descanso y diversión en el Caribe.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

El momento más comentado del video llegó cuando Gabriel junto a su hijo y, entre risas, dijo: “Miren la pinta de este señor”, mostrando al pequeño Lorenzo vestido con una camisa blanca estampada con cactus.

El niño, con apenas con casi dos años, se llevó toda la atención al enviar un tierno “besito” a la cámara.

La escena conmovió a los seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de cariño y admiración hacia la familia.

Hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina causa sensación por su parecido con James (Foto: AFP)

Sin embargo, entre los comentarios no faltaron las comparaciones. Algunos usuarios destacaron el parecido del pequeño con James Rodríguez, ex de Daniela y padre de su hija mayor, Salomé.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe abrió su corazón y confesó su mayor temor como madre: “Me lo van a quitar”

Frases como “ese pelao es igualito a James” o “ya quisiera James llegarle a la suela del zapato a Coronel” fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

¿Qué se sabe del hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Lorenzo, el primer hijo en común de la pareja, nació en noviembre de 2023 y cumplirá dos años el próximo mes de noviembre.

Desde su llegada, se ha convertido en el centro de atención de sus padres, quienes comparten constantemente momentos familiares en redes.

El año pasado, Daniela y Gabriel celebraron el primer cumpleaños de su hijo con una fiesta temática de animalitos y tonos pastel.

En aquella ocasión, Salomé —la hija de Daniela con James Rodríguez— se mostró muy unida a su hermano menor, acompañándolo en cada juego y asegurándose de que disfrutara la celebración.

Mientras tanto, James Rodríguez también comparte momentos con sus hijos. Su pequeño Samuel, de cinco años, cumplió años en octubre y fue protagonista de una celebración familiar llena de alegría.