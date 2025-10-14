Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprende a fans por su parecido con James Rodríguez

Los seguidores de Daniela Ospina y Gabriel Coronel aseguran que Lorenzo es idéntico a James Rodríguez. ¡Increíble!

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez
Hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina causa sensación por su parecido con James (Foto: AFP)

Gabriel Coronel y Daniela Ospina disfrutan de unas vacaciones familiares en República Dominicana, y compartieron con sus seguidores un video que rápidamente se volvió tendencia.

Artículos relacionados

¿Por qué todos lo comparan al niño de Gabriel Coronel y Daniela Ospina con James Rodríguez?

En el clip, publicado en TikTok, el actor venezolano aparece junto a su esposa y su hijo Lorenzo mientras dice: “Amor, no les hemos contado…”, a lo que Daniela responde sonriente: “En el paraíso”.

La pareja confirmó que se encontraban disfrutando unos días de descanso y diversión en el Caribe.

Artículos relacionados

El momento más comentado del video llegó cuando Gabriel junto a su hijo y, entre risas, dijo: “Miren la pinta de este señor”, mostrando al pequeño Lorenzo vestido con una camisa blanca estampada con cactus.

El niño, con apenas con casi dos años, se llevó toda la atención al enviar un tierno “besito” a la cámara.

La escena conmovió a los seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de cariño y admiración hacia la familia.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez
Hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina causa sensación por su parecido con James (Foto: AFP)

Sin embargo, entre los comentarios no faltaron las comparaciones. Algunos usuarios destacaron el parecido del pequeño con James Rodríguez, ex de Daniela y padre de su hija mayor, Salomé.

Artículos relacionados

Frases como “ese pelao es igualito a James” o “ya quisiera James llegarle a la suela del zapato a Coronel” fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

¿Qué se sabe del hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Lorenzo, el primer hijo en común de la pareja, nació en noviembre de 2023 y cumplirá dos años el próximo mes de noviembre.

Desde su llegada, se ha convertido en el centro de atención de sus padres, quienes comparten constantemente momentos familiares en redes.

El año pasado, Daniela y Gabriel celebraron el primer cumpleaños de su hijo con una fiesta temática de animalitos y tonos pastel.

En aquella ocasión, Salomé —la hija de Daniela con James Rodríguez— se mostró muy unida a su hermano menor, acompañándolo en cada juego y asegurándose de que disfrutara la celebración.

Mientras tanto, James Rodríguez también comparte momentos con sus hijos. Su pequeño Samuel, de cinco años, cumplió años en octubre y fue protagonista de una celebración familiar llena de alegría.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez
Hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina causa sensación por su parecido con James (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri, Karina García Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Andrea Valdiri confesó que es cercana a Karina García, pero es algo que pocos conocen en las redes sociales.

Karina García y Altafulla Karina García

Le piden reconciliación a Karina García con Altafulla y así reaccionó

Karina García se dejó llevar en pleno en vivo y aumentó la esperanza de sus seguidores sobre volver con Altafulla.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri le envió fuerte mensaje a Yina Calderón: "que se tenga"

Novio de Andrea Valdiri sorprendió a Yina Calderón enviándole un contundente mensaje en vivo.

Lo más superlike

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Patricia Grisales rompió el silencio al entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity y fans dividen opiniones en redes sociales.

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos