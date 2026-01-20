El Flaco reveló el complicado problema de salud que tuvo Lorena antes de La casa de los famosos

Los papeles se han invertido para Fernando ‘El Flaco’ Solórzano. La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia la vivió desde adentro, en el epicentro de la competencia, pero para esta tercera todo dio un vuelco total.

El actor caleño pasó de participante a familiar y desde lejos tiene que ver todo lo que ocurre con su pareja y futura esposa, Lorena Altamirano.

¿De qué se enfermó Lorena Altamirano antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

El Flaco ha estado muy atento al desempeño de Lorena y decidió dar su opinión de lo que ha visto hasta ahora. En su primera semana, la actriz ya tuvo un duro choque con Yuli Ruiz.

El exparticipante de la casa más famosa de todas tocó varios temas, pero hizo énfasis en un hecho en particular y es la enfermedad que ella sufrió previo a su ingreso a esta novela de la vida real.

(Lorena) está bien. Tuvo un inconveniente porque antes de entrar a La casa… cuando se fue para el hotel… ella estaba bien, tranquila, pero se enfermó. A ella, cuando le da gripa, se congestiona mucho, le da mucho dolor y, cuando la escucho el primer día, le escucho la voz, digo ‘Dios mío, le dio sinusitis’ y eso es un problema para ella bastante fuerte, pero la fortaleza en Lorena es durísima

Lorena Altamirano tuvo una enfermedad antes de entrar a La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

Altamirano, finalmente, pudo iniciar su participación en el reality sin más inconvenientes y al respecto, El Flaco destacó que “lo que más me encanta, lo que más me deja tranquilo, es que esa es Lorena. La que ustedes están viendo ahí; esa es Lorena. Una mujer de buena onda, tranquila, que no le gusta armar líos. Me encanta verla, está haciendo lo que es ella”.

¿Qué opina El Flaco Solórzano de que a Lorena Altamirano le digan que es un "mueble"?

El Flaco Solórzano tocó otro tema que también ha generado controversia y reacciones de todo tipo en redes sociales, y es el hecho de que Lorena Altamirano es vista como un “mueble” de La casa de los famosos.

El caleño fue enfático con su respuesta y la defendió con vehemencia. El actor recordó su participación y manifestó que a él también lo tildaban de “mueble”, aún así, logró llegar muy lejos en la competencia y terminó convertido en uno de los mejores estrategas del reality.

Yo fui un mueble tremendo, entonces yo siempre he querido hacer una discusión de ¿qué es un mueble? Entonces era mueble porque yo no armaba lío, la gente le dice a mueble al que no está en el problema y lanzando pullas

El Flaco Solórzano le respondió a quienes dicen que Lorena Altamirano es un "mueble" en La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Otra incidencia que Solórzano contó es que Lorena iba muy preparada para la competencia; incluso, fue ella quien le dio consejos y recomendaciones a él cuando tuvo su turno en la segunda temporada.

Según recordó el actor, Lorena le habló de los fandom y de generar contenido, algo de lo que él se apropió en el juego, logrando así crear distintas secciones.