El emotivo mensaje de Dayro Moreno antes del encuentro de Colombia ante Venezuela

Dayro Moreno fue convocado nuevamente a la Selección Colombia y compartió su emoción por cumplir este sueño tras años de perseverancia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dayro Moreno se ganó un cupo en Colombia
Dayro Moreno fue convocado por Néstor Lorenzo tras su buen momento en Once Caldas. (AFP: ALEJANDRO PAGNI)

Dayro Moreno, el delantero de Once Caldas, atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera, pues después de años de esfuerzo y constancia recibió la oportunidad de integrar nuevamente el listado de convocados de la Selección Colombia para los próximos partidos.

¿Qué significa para Dayro Moreno vestir la camiseta de Colombia?

Para Dayro Moreno, vestir los colores de su país representa mucho más que un logro deportivo, un símbolo de orgullo y perseverancia deportiva, por lo que antes del partido Colombia vs Venezuela, compartió en redes sociales un emotivo mensaje en el que dejó ver la importancia que tiene para él este llamado.

"Cuando uno se pone la camiseta de la Selección, sabe que es una responsabilidad inmensa" expresó Dayro.

 

Dayro ha manifestado que cada gol que celebra con su club ha sido un paso más hacia el sueño de consolidarse en el equipo nacional, pues su carrera, marcada por altos y bajos demuestra que ha requerido disciplina y compromiso para abrir puertas incluso después de tanto tiempo en el fútbol profesional.

¿Cómo recibió Dayro la noticia de su convocatoria a la Selección Colombia?

Su presencia en la concentración colombiana también es un reconocimiento a su rendimiento en la Copa Sudamericana, donde su olfato goleador fue determinante y para muchos hinchas es la recompensa a su capacidad de mantenerse vigentes en el fútbol internacional.

Dayro Moreno
Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.

El anuncio de su convocatoria generó una ola de mensajes de apoyo y respaldo por parte de la hinchada que lo acompañan en casa momento de esta nueva etapa, donde ya se puso a disposición del cuerpo técnico y se prepara para los encuentros próximos.

¿Qué posibilidades tiene en Dayro de ser titular en la Selección Colombia?

Con más de 15 años soñando con este nuevo escenario, afronta una nueva oportunidad y aunque algunos hinchas desean verlo de titular, otros consideran que por ahora su aporte debe ser desde la espera y el ánimo a pesar de que su experiencia y motivación jueguen a su favor.

Dayro Moreno se pronunció tras llegada a la Selección Colombia
Dayro Moreno se mostró feliz por volver a jugar con Colombia. (AFP: AIZAR RALDES)

No está garantizado que logre obtener un lugar entre los titulares que junto a él, figuran con trayectoria y experiencia, sin embargo, es una oportunidad que le abre la puerta a ofrecer todo su talento portando la camiseta de la Selección nacional.

