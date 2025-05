El pasado domingo 11 de mayo se vivió una nueva jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia, en la que Karina García tuvo que abandonar la competencia y despedirse definitivamente. Aunque su salida causó conmoción, un detalle en su vestido se llevó toda la atención: la joven influenciadora reveló el dineral que costó la prenda que eligió para este importante día.

¿Cuánto costó el vestido que Karina García usó durante la reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Horas antes de que se dieran a conocer los porcentajes de las votaciones en negativo que la definirían como la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia, la influenciadora paisa le reveló a La Jesuu cuánto podría haber costado el vestido que usaría en esa importante ocasión, luego de que la caleña mostrara interés en saber su precio.

El impresionante precio del vestido con el que Karina fue eliminada de La Casa de los Famosos. (Foto Canal RCN).

Aunque Karina dio un aproximado de su valor, en redes sociales se desató un debate sobre sus palabras. Algunos aseguran que García mencionó que el vestido costó 30 millones de pesos, mientras que otros afirman que dijo tres millones. La confusión se generó porque la influenciadora habló en un tono bajo y no se alcanzó a entender con claridad. “Tampoco es tan costoso, pero es porque es de un diseñador",aclaró Karina.

Lo cierto es que La Jesuu no pudo ocultar su asombro al escuchar el valor del vestido y bromeó, diciendo que no gastaría tanto en algo así, y que en su lugar buscaría un bonito vestido en el centro de su ciudad. “No mi ciela, me voy para mi centro y me dicen 200 y les digo, no, déjenmelo en 150", bromeó La Jesuu.

Internautas aplaudieron la humildad de Karina García en La casa de los famosos Colombia

En medio del debate que el precio del vestido de Karina García ocasionó en las redes sociales, los internautas no dudaron en resaltar la humildad de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, asegurando que durante su paso en la competencia nunca alardeó del costo de sus prendas o accesorio tal y como si lo hicieron otras participantes.