En una de las eliminaciones más tensionantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se dio a conocer que Karina García tendría que abandonar para siempre el reality. Sin embargo, la influenciadora regresará en un momento clave y su presencia podría cambiarlo todo.

Karina García, quien dijo adiós a La casa de los famosos Colombia el pasado domingo al lograr la mayor cantidad de votos en negativo por parte de los colombianos tuvo que despedirse para siempre de la competencia.

Sin embargo, este lunes 12 de mayo la joven influenciadora que logró cautivar a millones de colombianos con su forma de ser regresará a La casa de los famosos Colombia, pero esta vez junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán para conectarse por última vez con los participantes que aún continúan en competencia y expresarles su sentir frente a lo sucedido.

Vale la pena destacar que desde que inició el programa cada participante eliminado tiene derecho a regresar el día siguiente a su eliminación para dirigirse a sus compañeros luego de tener una visión más amplia de lo que venía sucediendo en el mundo real mientras ellos se encontraban encerrados en la casa más famosa del mundo.

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, Karina García reveló lo que tenía preparado para la gala de esta noche. Aseguró que sería contundente con sus palabras, porque sentía que se habían “burlado” de sus sentimientos.

“Esta noche voy a ser muy contundente. Siento que se burlaron mucho de mis sentimientos, pero bueno, arriba hay un Dios que todo lo ve… Así me digan: ay, no te eches la bendición. Yo me echo la bendición las veces que yo quiera”, expresó la influenciadora.