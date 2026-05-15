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El Agropecuario respondió a Aida Victoria Merlano tras la denuncia en Bienestar Familiar: esto dijo

Juan David Tejada, conocido como El agropecuario, aclaró que no permitirá más señalamientos sin fundamento de Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juan David Tejada le respondió a Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada le respondió a Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano: Canal RCN) (Foto del hombre a caballo: Freepik)

Juan David Tejada, conocido como El rey de los agropecuarios, le respondió a Aida Victoria Merlano sobre la polémica con las denuncias en el Bienestar Familiar.

Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada.
Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Juan David Tejada denunció a Aida Victoria Merlano con el Bienestar Familiar?

Mediante sus redes sociales, el influenciador compartió un comunicado en el que dio su versión de los hechos.

Según explicó, interpuso una tutela luego de que Aida saliera del país por cuestiones laborales, alegando que dejó a Emiliano al cuidado de terceras personas y no de él, que es su padre.

Para Tejada, no es justo que tenga que someterse a horarios y condiciones impuestas por otros cuando asegura estar en todas las capacidades para cuidar, proteger y compartir tiempo de calidad con su hijo.

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¿Qué dijo El Agropecuario sobre las declaraciones de Aida Victoria Merlano tras la denuncia en el Bienestar Familiar?

El creador de contenido manifestó que no buscaba convertir esta situación en un espectáculo público, pero que lamentablemente Merlano expone todo para limpiar su imagen.

Además, señaló que la denuncia surgió porque el niño estaba bajo el cuidado de Diego Camacho, amigo cercano de la barranquillera.

Tejada también afirmó que se defenderá de las acusaciones de maltrato con pruebas en las instancias legales, ya que no quiere seguir exponiendo el nombre de su hijo como lo hace Aida para monetizar y generar controversia.

Aida Victoria Merlano viene de un programa internacional, donde no logró entrar al grupo de los finalistas.

Según las redes, su participación fue opacada por Katy Cardona, quien terminó destacándose más en la competencia.

Para Juan David, Aida intenta desviar la atención de ese fracaso con escándalos mediáticos que involucran a su hijo, algo que considera injusto y dañino para la imagen del menor.

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Los internautas también han opinado sobre el tema, asegurando que Aida estaría tratando de minimizar el impacto de otro escándalo que la rodea, luego de que se viralizara un clip en el que aparece encerrada en un baño con Agustín Fernández.

Tejada expresó que ya está cansado de los señalamientos y acusaciones sin fundamento de Merlano.

Aseguró que no piensa seguir permitiendo que se afecte su imagen y que interpondrá denuncias cada vez que lo considere necesario.

Para él, la prioridad es defender su rol como padre y demostrar que está en condiciones de cuidar a Emiliano.

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