Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El agropecuario habría lanzado una indirecta a Aida Victoria Merlano: "No es prestado, ni alquilado"

El ex de Aida Victoria Merlano publicó una historia que muchos interpretan como indirecta tras su mediática ruptura.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ex de Aida Victoria Merlano causa revuelo en redes.
Ex de Aida Victoria causa furor entre sus seguidores por un mensaje en sus historias. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

Juan David Tejada, conocido por su relación pasada con la influencer Aida Victoria Merlano, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una historia en Instagram que generó múltiples reacciones.

Juan David Tejada publica un mensaje y aviva el tema de su ruptura con Aida.
Juan David Tejada publica un mensaje que muchos internautas interpretan como una indirecta para Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué mensaje publicó el agropecuario en sus redes sociales que fue visto como una indirecta para Aida Victoria Merlano?

En el video se le ve al agropecuario montando un caballo, al que describe como uno de los mejores ejemplares de Colombia.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue el mensaje que acompañó la publicación.

“No es prestado, ni alquilado, ni fiado, ni regalado”, escribió el agropecuario en su publicación.

La frase fue interpretada por muchos como una indirecta en medio del contexto que rodea al agropecuario tras su ruptura con Merlano porque se le ha acusado de no tener el dinero que aparenta en redes.

La relación entre ambos ha estado marcada por acusaciones públicas, incluyendo señalamientos de cobros por trabajos de publicidad y hasta la devolución de una cama.

Artículos relacionados

Aunque no se menciona a Aida Victoria directamente, el tono del mensaje y el momento en que fue compartido han avivado los rumores de que se trata de una indirecta a las declaraciones de la creadora de contenido.

La frase sobre el caballo, lejos de ser un simple dato, se convirtió en una pieza más dentro del rompecabezas que los seguidores intentan armar.

¿Cuándo terminaron su relación Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

La separación entre el empresario agropecuario y la influencer barranquillera se dio a conocer el 27 de septiembre de 2025, semanas después de que Aida Victoria diera a luz a su hijo Emiliano el 29 de julio.

Según la creadora de contenido, la ruptura se dio por diferencias irreconciliables que se intensificaron tras el nacimiento de su hijo.

Artículos relacionados

Aida Victoria compartió en sus redes que, aunque intentaron mantener una relación estable por el bienestar de Emiliano, las tensiones personales y profesionales terminaron por quebrar el vínculo.

Desde entonces, las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde ambos exponen sus versiones de manera directa e indirecta.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron hace un par de semanas.
Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robaron camioneta a periodista en Bogotá Talento nacional

Reconocida periodista fue víctima de robo: delincuentes se llevaron su camioneta

“Sigo temblando”: la reconocida periodista Ana Vélez relató cómo fue el atraco que sufrió en la capital colombiana.

Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022 el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. Blessd

Blessd rompió el silencio tras ser relacionado con mujeres trans: "tengo mis gustos claros"

El cantante Blessd aclaró en redes sociales su orientación tras fuertes señalamientos de Pirlo en su más reciente canción.

La tierna foto de Aida Victoria Merlano con su bebé Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano enternece con foto junto a Emiliano celebrando su primera Navidad: “Ella ganó”

Aida Victoria Merlano enternece a seguidores con foto junto a Emiliano luciendo atuendos navideños.

Lo más superlike

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira Shakira

Shakiremys colombiana: ¿por qué el nuevo fósil de tortuga lleva el nombre de Shakira?

Un nuevo fósil de tortuga hallado en la Tatacoa fue nombrado Shakiremys colombiana en homenaje a la cantante barranquillera.

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta Producciones RCN

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?