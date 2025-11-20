El agropecuario habría lanzado una indirecta a Aida Victoria Merlano: "No es prestado, ni alquilado"

Juan David Tejada, conocido por su relación pasada con la influencer Aida Victoria Merlano, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una historia en Instagram que generó múltiples reacciones.

Juan David Tejada publica un mensaje que muchos internautas interpretan como una indirecta para Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

¿Qué mensaje publicó el agropecuario en sus redes sociales que fue visto como una indirecta para Aida Victoria Merlano?

En el video se le ve al agropecuario montando un caballo, al que describe como uno de los mejores ejemplares de Colombia.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue el mensaje que acompañó la publicación.

“No es prestado, ni alquilado, ni fiado, ni regalado”, escribió el agropecuario en su publicación.

La frase fue interpretada por muchos como una indirecta en medio del contexto que rodea al agropecuario tras su ruptura con Merlano porque se le ha acusado de no tener el dinero que aparenta en redes.

La relación entre ambos ha estado marcada por acusaciones públicas, incluyendo señalamientos de cobros por trabajos de publicidad y hasta la devolución de una cama.

Aunque no se menciona a Aida Victoria directamente, el tono del mensaje y el momento en que fue compartido han avivado los rumores de que se trata de una indirecta a las declaraciones de la creadora de contenido.

La frase sobre el caballo, lejos de ser un simple dato, se convirtió en una pieza más dentro del rompecabezas que los seguidores intentan armar.

¿Cuándo terminaron su relación Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

La separación entre el empresario agropecuario y la influencer barranquillera se dio a conocer el 27 de septiembre de 2025, semanas después de que Aida Victoria diera a luz a su hijo Emiliano el 29 de julio.

Según la creadora de contenido, la ruptura se dio por diferencias irreconciliables que se intensificaron tras el nacimiento de su hijo.

Aida Victoria compartió en sus redes que, aunque intentaron mantener una relación estable por el bienestar de Emiliano, las tensiones personales y profesionales terminaron por quebrar el vínculo.

Desde entonces, las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde ambos exponen sus versiones de manera directa e indirecta.