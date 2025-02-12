Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dominica Duque reveló lo que no se vio del comercial de navidad del Canal RCN

Dominica Duque, presentadora de Entretenimiento RCN, contó detalles de cómo fue grabar este comercial para darle la bienvenida a diciembre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dominica Duque en MasterChef Celebrity 2025.
Así fue la grabación del comercial de navidad del Canal RCN.

Con la llegada del último mes del año, el Canal RCN estrenó este 1 de diciembre su comercial de navidad, en el que, como es habitual reunió a los talentos para darle la bienvenida a esta época decembrina.

¿Cómo fue el detrás de cámaras del comercial de navidad del Canal RCN?

Dominica Duque, una de las personalidades que hizo parte del comercial, recientemente compartió un entretenido video en el que dio a conocer detalles de todo lo que no se ve a lo largo de un día de grabación.

"Navidad… pero detrás de cámaras #Backstage", escribió la presentadora de Entretenimiento RCN que rápidamente captó la atención de sus seguidores en Instagram.

En el video, que cuenta con cientos de reproducciones, la exparticipante de MasterChef Celebrity hizo un recuento de los mejores momentos que se vivieron en el rodaje, pero que claramente no se ven en pantalla.

Dominica Duque en MasterChef Celebrity 2025.
Dominica Duque mostró el detrás de cámaras del comercial de navidad. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue el rodaje del comercial de navidad del Canal RCN?

Y es que, según lo comentó, para la realización del comercial, contaron con la ayuda de un coreógrafo que fue el encargado de hacer todo el performance de lo que finalmente salió en pantalla, además, reveló que, para llevarse a cabo, contaron con la participación de más de 120 talentos entre actores, presentadores y locutores.

Así mismo, la bella y carismática presentadora, relató que para hacer posible esta producción, fue necesario dividirlos en cuatro jornadas, además de contar que, en esta oportunidad, la idea fue transformar uno de los sets del Canal en una plaza típica de Villa de Leyva.

¿Cómo reaccionaron los televidentes tras el lanzamiento del comercial de navidad?

Los comentarios por parte de los internautas no tardaron en llegar, por lo que rápidamente inundaron la publicación con amorosos mensajes en los que elogiaron la belleza de Dominica y el resultado del comercial.

Dominica Duque en MasterChef Celebrity 2025.
Dominica Duque compartió detalles del comercial de navidad. Foto | Canal RCN.

"Lo máximo", "Ay qué belleza... Me encanta la celebración de navidad de mi canal favorito", "Te felicito te admiro te deseo lo mejor te mereces lo mejor", "Qué bien que muestren como se graba el comercial de navidad gracias", "Te ves bien churra", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

