Disney comparte video de Luisa Fernanda W grabando la voz de la Capitana Hoggbottom

En su cuenta de Instagram, Disney Latinoamérica reveló un video del momento en el que Luisa Fernanda W estaba en la cabina de audio grabando la voz de la Capitana Hoggbottom

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Disney publica video de Luisa Fernanda W grabando la voz de la capitana Hoggbottom, personaje de Zootopia 2.

En su cuenta oficial de Instagram con casi 4 millones de seguidores, la organización de Disney de Latinoamérica sorprendió a sus fans al publicar un interesante video en el que aparece la creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W grabando, desde la cabina de audio, la voz de la Capitana Hoggbottom, personaje de la película animada ‘Zootopia 2’ lanzada hace algunos días en cines.

¿Cómo grabó Luisa Fernanda W la voz de la Capitana Hoggbottom de Zootopia 2?

En el clip, podemos ver cómo Luisa debe modificar su voz a una un poco más gruñona, pero aguda para darle vida a una jabalí policía con mucho carácter. Además, notamos cómo, para darle más realismo estas frases, Luisa debe hacer caras gruñonas tal y como lo haría su personaje.

En los comentarios de la publicación, aunque muchos felicitan a Luisa por el sueño cumplido y consideran que es un gran paso en su carrera y fama, los mensajes sí están divididos y algunos consideran que no se le debió dar el papel a ella, sino a una actriz de doblaje con más experiencia, pues no ven tan impecable el resultado de la colombiana.

Luisa Fernanda es actriz de doblaje.
Luisa Fernanda W puso su voz para una película animada de Disney. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se sintió Luisa Fernanda W con este nuevo proyecto de su vida profesional?

Desde hace varias semanas, Luisa les contó a sus seguidoras lo feliz que estaba de cumplir un sueño como lo es trabajar con Disney, el gigante de la animación a nivel mundial e incluso reveló cómo vivió el casting para este personaje en especial, pues, al principio, la habían contactado para un personaje mucho más pequeño y secundario y, ya estando en el casting, le pidieron que hiciera otro para uno un poco más grande: la famosa y gruñona capitana.

Recordemos que Luisa no es la única famosa colombiana que está en este proyecto de Zootopia que ha tenido tan buena acogida por parte de los niños de todo el mundo, sino que también la bella cantante barranquillera Shakira, aunque en la versión original en inglés, actúa como una gacela presiona, también cantante, y hasta compuso un tema especial para el film.

Es así como vemos que el talento colombiano se sigue exportando con proyectos muy especiales para todo el mundo y que Luisa tiene mucho de qué sentirse orgullosa por su participación.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores.
Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores cantando a capela. (Foto de Luisa Fernanda W Jason Koerner/AFP) (Foto de la cantante Freepik)
