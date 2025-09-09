¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Yina Calderón no deja de ser tema de conversación en el mundo de la farándula, especialmente después de su paso por La casa de los famosos Colombia 2025, donde fue eliminada y regresó a la competencia como jefa de campaña de ‘La Toxi Costeña’.

Recientemente dos noticias han dado mucho de qué hablar, primero por su interés en regresar al reality colombiano para la tercera temporada, pero esta vez como presentadora del After Show y la posibilidad de dar el salto internacional en una nueva edición de Telemundo como participante.

¿Yina Calderón quiere ocupar el lugar de Karen Sevillano?

En una entrevista concedida durante su visita a México, Yina confesó que le gustaría volver a La casa de los famosos Colombia en la tercera temporada acompañando las transmisiones principales después de las galas, es decir en el AfterShow, pues según ella los personajes que llegarán en esta nueva edición, serán mucho más fuertes y considera tener la experiencia para guiar las conversaciones posteriores del programa.

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México. (Foto Canal RCN).

El comentario despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, pues muchos interpretaron que su intención es desplazar a Karen Sevillano, quien estuvo al frente del programa junto a Vicky Berrío en el 2025 y se ganó el cariño de la audiencia.

Y aunque no existen declaraciones del lado de Karen Sevillano, ni una confirmación oficial sobre la continuidad tanto del programa en el mismo formato y su participación en la tercera temporada, se especula que entre ambas existe un roce personal tras la finalización del reality.

¿Es cierto que Yina Calderón participará en un reality internacional?

Paralelo a esta polémica, un rumor surgido en medios internacionales aumentó la emoción entre los seguidores de Yina, pues se dice que estaría en la lista de confirmados para La casa de los famosos All-Stars 2026, la versión de Telemundo que reúne a figuras de distintos países.

Y aunque la producción no lo ha hecho oficial, se asegura que la decisión ya estaría tomada y que Yina sería una de las cartas más fuertes para atraer la audiencia Latina.

Lo que significaría un paso histórico en la carrera de la exprotagonista de realitys colombianos, pues en varias oportunidades manifestó sus sueños de competir con figuras internacionales y llevar todo su estilo y polémica hacia el exterior.

¿Qué significaría este reto para la carrera de Yina Calderón?

La posibilidad de formar parte de un reality internacional se interpreta como el cumplimiento de uno de sus mayores sueños, pues en su participación en Colombia, dejó claro que quería medirse con otro tipo de rivales internacionales.

Yina Calderón sorprendió al anunciar que no peleará con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Por ahora se deconoce información oficial de ambos proyectos, aunque es un tema de debate que continúa dejando polémica y especulación en el medio de las opiniones, sin embargo, de confirmarse Yina Calderón podría convertirse en uno de los personajes más comentados en América Latina para el 2026.