Dayro Moreno revela los cuidados estéticos que mantiene antes de cada partido

Ser una estrella del fútbol no es nada fácil, no solo por las exigencias físicas que se requiere para darlo todo en el campo de juego, sino porque la apariencia física también se convierte en una marca personal para cada uno de los jugadores, como es el caso de Dayro Moreno.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿De qué se trata el contenido que Dayro Moreno ha empezado a compartir en sus redes sociales?

Dayro es conocido por su estilo particular y su forma de expresar el amor hacia su equipo o la importancia de un evento a través de su look. El máximo goleador colombiano de la historia invierte también parte de su tiempo y preparación en verse bien, como una forma integral de mantener su bienestar físico y mental.

Entre goles y estilo: Dayro combina su talento deportivo con rutinas estéticas que lo mantienen vigente. Foto AFP/ JGUILLERMO ARIAS

El delantero compartió recientemente a través de sus historias y post de Instagram, una iniciativa que tuvo para crear contenido y contar experiencias importantes de su día a día a través de un blog en su canal YouTube.

Entre los videos que ha compartido, hubo uno que llamó la atención de todos los seguidores, donde pudieron conocer de cerca algunos secretos y datos curiosos que Dayro por fuera de las canchas, especialmente sobre los “arreglitos” estéticos a los que se somete el jugador para mejorar su imagen.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Cuáles son esos procedimientos a los que se somete Dayro Moreno continuamente para mejorar su aspecto físico?

En el video se puede ver a Dayro pasando por una revisión dental importante, en el que cuida el estado de salud de sus dientes y especialmente de las carillas que hacen parte de su diseño de sonrisa.

Y además, un proceso que suele tomarle mucho más tiempo de lo cotidiano, específicamente 4 horas cada 15 días, se trata de su reconocida manicura, en la que suele llevar diseños excéntricos y en ocasiones el escudo del equipo en el que juega cada uno de los partidos.

Dayro Moreno no solo brilla en la cancha, también cuida cada detalle de su estilo. Foto AFP/ Joaquin SARMIENTO

En esta ocasión, el jugador reveló que suele ser un procedimiento de sumo cuidado, pues al tener una lesión por más mínima que sea, uñas encarnadas, o un mal movimiento en cualquiera de sus extremidades durante la sesión, podría complicar su convocatoria a los encuentros deportivos y representar una baja para su equipo antes del evento.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende con cambio físico tras cuatro meses de posparto: así luce

¿Por qué un procedimiento tan sencillo requiere tanto cuidado en figuras deportivas como Dayro Moreno?

Es la razón por la cual, su manicurista de confianza tiene un cuidado especial, tanto con él como con otros jugadores y se enfoca en la salud de manos y pies en pro de la comodidad y una higiene ideal, en especial con Dayro que suele quedarse dormido durante las sesiones, lo que puede aumentar el porcentaje de errores durante el procedimiento.

“Toca tener un cuidado muy especial porque uno no puede llegar a lastimarlo ni hacerle de más porque eso lo perjudicaría en los partidos”, expresó la manicurista en el video.

Dayro no solo ha sido tema de conversación por su gran rendimiento deportivo, sino por su aspecto físico, cerca de los 40 años, se rehúsa a envejecer por completo, y busca mantenerse a la vanguardia con accesorios de lujo, atuendos juveniles y un peinado diferente en cada encuentro desviando la mirada de su pérdida de cabello.

De esta manera, el jugador no deja claro solo su rol como líder y deportista en Colombia, sino su sello único en estilo y autenticidad, llevando su marca personal dentro y fuera de la cancha.